Футбольная проблема Меркель

Нужно ли главным немецким политикам ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, или лучше бойкотировать его? Берлин стоит перед дилеммой.

Политики тоже хотят быть чемпионами мира. Или хотя бы так появиться вблизи настоящих чемпионов, чтобы тоже посиять в блеске кубка.

«Потрясающие впечатления» получила, по ее собственным словам, канцлер Меркель, съездив на финальный матч ЧМ в Бразилию. Во время победного гола 1:0 в игре Германии против Аргентины Меркель и тогдашний федеральный президент Йоахим Гаук (Joachim Gauck) повскакивали со своих мест на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Потом, все еще взбудораженные, они прошли в раздевалку немецких футболистов, где вместе «пели, праздновали и фотографировались». По словам руководителя команды Оливера Бирхофа (Oliver Bierhoff), «все протокольные нормы были отброшены в сторону».

14 июня начинается чемпионат мира по футболу в России, и уже сейчас ясно, что так же непринужденно, как в Бразилии, руководители германского государства по раздевалкам прыгать не будут. Для канцлера Меркель этот чемпионат — дело политическое. На вопрос, поедет ли она в Россию, официальный представитель правительства Германии дает пока уклончивый ответ: «Такие решения принимаются всегда незадолго до события». В канцелярии федерального президента сотрудники также весьма сдержаны: «В настоящее время нет конкретных планов относительно дальнейших поездок федерального президента в Россию».

Спорт и политику тут не разделяют

Спорт спортом, а политика политикой — такой была обычно позиция немецкой дипломатии. Но по отношению к России она другая. Уже Олимпийские игры в Сочи в 2014 году главные политики Германии проигнорировали. Это решение было воспринято в России как проявление высокомерия. За прошедшее с тех пор время политический климат еще больше охладился. Дело Скрипаля, взаимная высылка дипломатов, войны на Украине и в Сирии — трудно себе представить, что руководители западных стран как ни в чем не бывало появятся на трибуне рядом с Путиным.

«Футбол не имеет отношения к политике», — говорит Алексей Сорокин , главный организатор ЧМ. Выступая на канале ZDF, он критически высказался по поводу намерения политиков бойкотировать турнир: «Можно только сожалеть о том, что некоторые политики, обладатели политических мандатов, не уважают этот основополагающий принцип футбола». Как сказал далее Сорокин, на чемпионат приглашены все, «независимо от того, откуда они и какие должности занимают». Билеты продаются, по словам Сорокина, очень хорошо. «С радостью мы констатируем, что Германия находится в пятерке самых активных покупателей билетов».

Сомнительная дипломатическая выгода

Федеральное правительство не должно участвовать в ЧМ, требует Мануэль Сараццин (Manuel Sarrazin), эксперт по Восточной Европе в партии Зеленых. «Туда нужно ехать только министру спорта, ведь чемпионат в России — не такой, как другие». Рядовым депутатам Сараццин советует объединить поездку в Россию с акциями в поддержку гражданского общества, например, с посещением политических заключенных.

Партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» придерживаются противоположных точек зрения. В СПД и ХДС\ХСС мнения разделились.

Правительство стоит перед классической дилеммой, считает Ян Техау (Jan Techau), руководитель Европейской программы фонда Германа Маршалла (German Marshall Fund): «Вполне возможно занять обе позиции». По мнению Техау, Россия хочет устроить политический спектакль: «Это, помимо всего прочего, еще и пропагандистские игры». С другой стороны, Техау сомневается, что Запад своим бойкотом добьется какой-то дипломатической выгоды, он только «почувствует себя лучше с моральной точки зрения».

В то время как главы государств Великобритании или Польши уже решили не ехать на чемпионат, федеральное правительство заняло выжидательную позицию. «Все зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие дни и недели», — сказал на канале ZDF Гернот Эрлер (Gernot Erler), бывший координатор Федерального правительства Германии по России. По его словам, процесс эскалации в отношениях России и Запада стал настолько опасным, что все его участники должны подумать, как его остановить. «В России уже говорят о том, что мы хотя еще и не в состоянии войны, но, по ощущениям, находимся в ситуации, напоминающей Кубинский кризис 1962 года».

«Да, это так. Сегодняшняя политическая ситуация особенная», — говорит шеф ЧМ Сорокин. Но он считает, что дискуссия о бойкоте уже выдыхается.

Тут он выдает желаемое за действительное, потому что политическая погода скорее ухудшается. За два месяца до чемпионата мира может случиться многое. Действительно, в футбол играют независимо от политики. Но политика в него играть, возможно, не хочет.