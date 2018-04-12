Бесстыжая из СССР

Справка: Алёна Токарева, 36 лет, замужем, детей нет. По образованию — бухгалтер-экономист. Ранее работала телеведущей на «49 канале», вела передачи «Звёздный прогноз» и ток-шоу «ТриО». Сейчас занимается съёмкой вайнов и продвижением своего профиля в Instagram.

— Как вы попали на телевидение?

— Случайно. Я работала бухгалтером в цветочном магазине и увидела рекламу по «49 каналу» про набор в школу телеведущих, сразу поняла, что это мой шанс стать звездой. Мне было уже 29 лет, а я всё ещё занималась бумажной волокитой, хотя с детства знала, что буду знаменитой. После курсов я прошла кастинг на роль ведущей ток-шоу «ТриО», а после попалась на глаза директору канала, он взял меня на проект «Звёздный прогноз». Когда меня поставили перед камерой в наряде красивой гадалки, все сошлись во мнении, что я там всегда и стояла.

— Почему ушли?

— Проект «Звёздный прогноз» перестал получать финансирование, а ток-шоу «ТриО» закрыли из-за разногласий в команде. Вначале нам всем было легко, мы были неопытными, смотрели с открытым ртом на то, что говорили редакторы, режиссёры, сценаристы. С опытом появились амбиции, нам стало сложнее находить общий язык. Несмотря на то что мы не очень хорошо расстались, я получила огромную базу, которая помогла мне создать своё личное телевидение в Instagram.

— А как пришли к тому, что нужно снимать именно вайны?

— После ухода с телевидения у меня осталось дикое желание творить. Большим примером послужили ролики «Зарубин шоу» и «Агент герл». Цель была одна — стать популярной не только в Новосибирске. На данный момент эта задача выполнена на 100%.

— Ваше имя в Instagram Новая Луна. Почему?

— Всё просто: имя я выбрала исходя из двух факторов. Во-первых, из-за передачи «Звёздный прогноз», которую я раньше вела, а во-вторых — я фанат группы «Мумий Тролль», а у них была песня «Новая луна апреля».

— Какое видео у вас самое популярное?

— Мои самые популярные видео в формате «было/стало» — я изображаю девушек из 80-х, 90-х и сейчас. Почти все ролики из этой серии набрали больше миллиона просмотров. Рекордсменом стал ролик про отпуск, он набрал больше двух с половиной миллионов.

— Вы сами придумываете сценарии для роликов?

— Я сочиняю сама. Даже не знаю, где беру для них вдохновение, иногда как стукнет что-то в мозгу, так хоть в три часа ночи вставай и быстрей снимай. Однако, честно скажу, после двух лет такой работы стукать стало всё реже, в прошлом месяце я обратилась за помощью к сценаристам. Стоит это недёшево, но бюджет стал позволять.

— Сколько стоит снять вайн?

— Рекламные вайны я практически не делаю, так как это не выгодно рекламодателю: он должен заплатить за разработку сценария, съёмку и монтаж ролика. В конце он получит выхлоп примерно такой же, какой он получил бы от фотопоста. На данный момент стоимость рекламного ролика оцениваю в районе 25–30 тысяч, в зависимости от сложности исполнения и задействования оператора и других людей.

— А сколько вы сами тратите денег на съёмку своих вайнов?

— На съёмку собственных роликов я практически ничего не трачу в материальном плане, только личное время. Иногда на это уходит несколько дней — придумать сценарий, решить о месте съёмок, договориться с героями, сама съёмка и, конечно, монтаж. Поэтому и не получается ещё где-нибудь работать, так как всё время уходит.

— Как вы снимаете вайны?

— Чаще я снимаю одна, если в будни. В выходные помогает муж. Мой главный оператор — это штатив, ставлю и начинаю записывать. Очень смешно наблюдать за реакцией людей, которые видят, как стою на улице и кривляюсь перед штативом, да ещё если в одежде 80-х. Бабушки часто подходят и начинают митинговать, думают, что я телевидение. Соседи пожилые тоже иногда косо смотрят, чего это я в такой одежде.

— Что дало толчок для роста? Откуда взялись подписчики?

— Мои видео стали публиковать в разные популярные паблики схожего формата, люди стали подписываться. Ролики стали попадать в «рекомендованное». Ещё я очень сильно похудела, вплоть до безобразия — 48 кг при росте 173, и люди заходили просто на это поглазеть. Это сразу дало толчок, я добралась до отметки в 100 тысяч человек. А сейчас я набрала 4 кг и стала «красиво» худой.

— Кстати, про похудение, вы ведёте марафон. Девушки часто обращаются к вам за советом по борьбе с лишним весом?

— Марафон — это моя новая страсть, то, что в первую очередь нужно мне, а потом уже участницам. Моя цель на сегодняшний день — склонить на сторону здорового образа жизни как можно больше людей. Пока что рано судить о результатах проекта, предлагаю обсудить это через год.

— Хейтеры сильно достают вас?

— Аудитория — это прям отдельный разговор. Почему-то я с детства играю роль раздражителя у людей. То, что творится с людьми после просмотра моих роликов, это нечто — столько негатива не получает, наверное, ни один юмористический блогер. Меня отказываются публиковать развлекательные паблики, потому что под моими видео тут же возникает тысяча недовольных комментаторов. Раньше меня это забавляло, я искренне считала, что мне это на руку, люди подпишутся. А сейчас, когда моя страница пережила две недельные блокировки из-за жалоб, я призадумалась — что же такое происходит с людьми, что они из-за своей неудовлетворенности жизнью пишут оскорбительные комментарии, да ещё и подают жалобу руководству Instagram. C их жалобами разбираются, признают, что они необоснованные, но всё же неприятно. Однако работа на канале закалила меня, там тоже негатива в комментариях хватало.

— Как реагирует ваш муж на письма мужчин с просьбой познакомиться?

— Никак. Он, так же как и я, не читает, уже неинтересно. Хотя в первые месяцы работы с соцсетью было интересно.

— А откровенные фото и образы, в которых вы предстаете в своих роликах?

— Мой вымышленный герой из вайнов живёт в Instagram и чётко соблюдает его законы, по которым можно быть и немного сумасшедшим, и немного полураздетым. Поэтому мою страницу уже в который раз возвращают из блокировки. В жизни я другая, у нас в Новосибирске не принято ходить в нижнем белье, я чётко соблюдаю эти нормы, а то, что у меня в голове, никому не нужно знать. Мой муж такой же философии, как и я, — границы человек создаёт себе сам. На этой страничке я выступаю в роли сценариста, актрисы и монтажёра. То, что вы видите в вайнах, вам нужно воспринимать как кино: вешаю ковёр на стену — это не я, а моя героиня; меняет шкаф из-за фэншуй опять же моя героиня. И трусы в ролике не принадлежат мне лично, так же как вещи из 90-х.

— Что чаще всего у вас спрашивают подписчики?

— Когда я сделаю нос. Второй по популярности вопрос — где мои дети. Пока эти вопросы остаются риторическими.

— Вы общаетесь с подписчиками?

— На данный момент это практически невозможно в директе, но на самые важные или нужные вопросы стараюсь отвечать в первые часы выхода очередного вайна или фотопоста. Мне это всё очень интересно, но я не успеваю даже половине рекламодателей отвечать, не то чтобы на вопросы в директ — как я так похудела, сколько лет моему мужу, когда новый вайн. В день приходит больше 400 запросов, я стараюсь просматривать хотя бы первые 10 запросов в день — вдруг что-то интересное.

— Вас узнают на улицах?

— Когда я работала на телевидении, большинству моих фанатов было далеко за 40, ну вы сами представляете, кто сейчас смотрит телевизор. После того как я вышла в соцсети, возраст зрителей сократился — и сейчас это аудитория от 10 до 30 лет. И если я иду в какие-то места, где присутствует эта категория людей, то узнают очень сильно. В последний мой визит в ТЦ «Ауру» меня караулили даже возле туалетной кабинки, а вчера за мной бежали три девочки, и я поняла это, только когда запрыгнула в такси, так бы без проблем остановилась и сфотографировалась.

— Сколько вы зарабатываете на своём профиле?

— Этот вопрос остаётся открытым, так как заработок в Instagram похож на лотерею: сегодня есть предложения по рекламе, а завтра праздники затяжные или, не дай бог, траур, или вообще страничку блокируют. Благодарю вселенную за каждый рубль, так как он помогает мне продвигаться дальше и творить для людей, не спеша при этом на службу.

— Вы планируете развиваться в этой сфере дальше?

— Да, одна из моих целей — съёмка в каком-нибудь реалити-шоу. Но пока что мне не поступало таких предложений, я очень на них надеюсь. Ещё я бы хотела переехать в Москву, но мой муж категорически против, не любит суеты. Я бы хоть сегодня переехала, но нет. Так и живём.

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