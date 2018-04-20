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Месси считает, что «Барселоне» следует отказаться от Гризманна и пригласить Сауля
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Месси считает, что «Барселоне» следует отказаться от Гризманна и пригласить Сауля 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Diario Gol, форвард «Барселоны» Лионель Месси посоветовал руководству каталонского клуба приобрести игрока сборной Испании.
"Атлетико" требует за Сауля 150 млн евро
Отмечается, что аргентинец не видит смысла в приглашении форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Лидер сине-гранатовых уверен, что приход Сауля позитивно скажется на игре его команды.
Ранее сообщалось, что Гризманн договорился о переходе в «Барселону» до старта чемпионата мира в России.
Что касается Сауля, то полузащитник провел в нынешнем сезоне 49 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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