Ещё
Диего Симеоне: «Никто в мире футбола не удивлен результату „Ромы“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диего Симеоне: «Никто в мире футбола не удивлен результату „Ромы“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что из людей, вовлеченных в футбол, никто не удивлен победе «Ромы» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Римляне после поражения 1:4 в первом матче в ответной игре победили 3:0 и пробились в полуфинал.
— Думаю, никто в мире футбола не удивлен результату «Ромы», — цитирует Football Italia Симеоне. — Только те, кто не вовлечен в футбол могут быть удивлены или шокированы. Мы профессионалы и понимаем, что такое возможно.
Это спорт, в нем бывают подобные ситуации, маленькие детали, которые могут сыграть ключевую роль. Особенно если встречаются потрясающие команды в четвертьфиналах или полуфиналах.
Спорт-Экспресс: последние новости
Десайи верит, что "Марсель" сможет пройти "Лейпциг" Лысенко и Сидорова выступят на этапах "Бриллиантовой лиги" в США и Норвегии Сергей Тараканов: "Кондрашин "мягким" никогда не был"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение