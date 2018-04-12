Диего Симеоне: «Никто в мире футбола не удивлен результату „Ромы“

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что из людей, вовлеченных в футбол, никто не удивлен победе «Ромы» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Римляне после поражения 1:4 в первом матче в ответной игре победили 3:0 и пробились в полуфинал.

— Думаю, никто в мире футбола не удивлен результату «Ромы», — цитирует Football Italia Симеоне. — Только те, кто не вовлечен в футбол могут быть удивлены или шокированы. Мы профессионалы и понимаем, что такое возможно.

Это спорт, в нем бывают подобные ситуации, маленькие детали, которые могут сыграть ключевую роль. Особенно если встречаются потрясающие команды в четвертьфиналах или полуфиналах.