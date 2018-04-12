В Бабушкинском прошел открытый урок клуба «Радуга»

В ГБУ Спортивно-досуговый центр «Брэк» по адресу Чукотский проезд, д.2 в среду, 11 апреля, был проведен открытый урок творческого клуба «Радуга». Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.

— Руководитель студии на открытом уроке рассказала, что через рисование можно увидеть окружающий мир другими глазами и открыть для себя единство окружающей действительности через пропорции, игру света, блики, отражения и нюансы цветовых сочетаний, — отметила директора центра.

Общее количество участников открытого урока составило 8 человек. (ео)