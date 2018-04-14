Стал известен состав казанского «Ак Барса» на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. В состав казанского коллектива вернулся форвард Иржи Секач, ранее находившийся в списке травмированных. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию. Гарипов (Шарыченков); Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Азеведу; Барыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев; Охтамаа — Манухов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов; Сидоров, Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
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