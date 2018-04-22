Что нужно сделать ЦСКА, чтобы отыграться в финале с «Ак Барсом»

Иногда команды, припёртые к стенке, становятся опасны вдвойне. Четыре вдохновляющих примера для ЦСКА.

ЦСКА пора доставать козыри

Финальная серия кубка Гагарина возвращается в Казань, кажется, для того, чтобы завершится в этом городе и вернуть трофей его первому обладателю. «Ак Барс» ведёт в противостоянии со счётом 3-1, решающий матч предстоит на «Татнефть-Арене», где казанцы в это плей-офф уступили всего однажды. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели четыре упорных поединка с ЦСКА, в трёх из которых победили с разницей в одну шайбу, а единственное поражение казанцы привезли, по сути, сами себе — вспомним грубейшую ошибку Охтамаа в третьей игре серии.

Со стороны ЦСКА положение выглядит вроде как безнадёжно. «Армейцы» раз за разом ведут равную борьбу с соперником, однако уже трижды оказывались на один шаг, но позади «Ак Барса». Гарипов переигрывает в воротах визави Илью Сорокина , крепче смотрится защита казанцев, а нападение у Игоря Никитина хоть и превосходит в количественном плане, но гораздо прямолинейнее, и таких «решал», как Джастин Азеведу или Антон Ландер в красно-синей форме не найти. В такой ситуации можно и опустить руки, но всё-таки для ЦСКА ещё не всё потеряно. «Армейцам», находящимся на краю пропасти, уже нечего терять и можно не сомневаться, что в пятой игре в Казани они дадут «Ак Барсу» самую отчаянную битву. В свою очередь на хозяев площадки будет неминуемо давить близость заветного трофея, может накрыть мандраж перед последним шагом. В этой разнице психологии ЦСКА и надо ловить свою удачу, и команде Игоря Никитина пора, наконец, предъявить сопернику свои козыри.

Разбудить Капризова и наладить большинство

Не так уж сложно понять, отчего у «армейцев», которые выкинули из плей-офф действующего чемпиона, возникли проблемы с «Ак Барсом». Казанцы ведь играют совсем в другой хоккей, нежели СКА. Питерцы в «армейском» дерби играли первым номером, обрушивали шквал атак и бросков на ворота Сорокина, а затем и Ларса Юханссона . ЦСКА удалось победить за счёт самоотверженной игры в обороне, порой гениальной игры вратарей и хладнокровной реализации собственных моментов. В финале же уже «армейцам» пришлось играть с позиции силы, что тяжеловато делать с таким примитивным хоккеем, какой проповедует Игорь Никитин. Да и в защите у «Ак Барса» всё в порядке, поэтому казанцы относительно легко справляются со стилем «бей-беги», а их ответные выпады в сто раз опаснее за счёт высокого мастерства исполнителей. Очевидно, тот хоккей, который принёс ЦСКА успех в финале конференции, сейчас не работает, и единственная победа в серии с «Ак Барсом» пока была достигнута благодаря случайности. Глупо надеяться на то, что казанцы преподнесут ещё пару подарков. Впрочем, у ЦСКА достаточно внутренних ресурсов, чтобы переломить ход серии своими силами, тем более, что превосходство «Ак Барса» совсем не выглядит подавляющим. «Армейцам» каждый раз не хватает самой малости, и по большому счёту серия может развернуться в другую сторону в любой момент.

Что же может сделать ЦСКА? Прежде всего, Игорю Никитину нужно вспомнить, что в его распоряжении есть техничные и нестандартные хоккеисты, которые могут также решить исход финала в свою пользу, как и Азеведу с Ландером у казанцев. Речь в первую очередь о Кирилле Капризове Максиме Шалунове , совершенно потерявшихся в дисциплинированном и упрощённом хоккее ЦСКА. Мы уже говорили, что ни Капризов, ни Шалунов, ни тем более Константин Окулов Сергеем Шумаковым не прогрессируют в этом сезоне, их развитие остаётся для клуба на втором плане, уступая достижению результата. Но даже сейчас, когда того самого результата ЦСКА не добиться без нестандартных ходов, молодые техничные хоккеисты остаются на периферии игры «армейцев». Окулов и Шумаков вообще вне состава, а Капризов с Шалуновым хоть и играют, но в финале не набрали ещё ни одного очка на двоих. Конечно, здесь есть и вина самих форвардов, но когда у забивных игроков практически отсутствуют даже моменты для гола, то стоит задуматься и о их неправильном использовании. Никитину нужно развязать руки своим потенциальным лидерам, позволить им импровизацию в разумных пределах, и тогда у ЦСКА из бегущей и бьющей массы могут выделиться личности, способные привести клуб к большим победам.

Если проснутся лучшие силы «армейцев», то может наладиться и большинство, которое у ЦСКА в этом плей-офф просто отвратительное. Подопечные Никитина реализуют всего лишь 8,7% своих попыток, за весь нынешний розыгрыш отличились в большинстве всего шесть раз. Казанцы хватают достаточно штрафа в финальной серии, но ЦСКА реализовал только одну попытку, да и то бросок на удачу Богдана Киселевича во второй игре серии нельзя назвать наигранной комбинацией. Имея отличный подбор хоккеистов Никитину явно под силу изменить недостойную финалиста кубка Гагарина статистику большинства.

Равнение на «Динамо»-2012

Таким образом, козыри в рукаве у «армейцев» есть, и пятая игра финала может стать не закреплением превосходства «Ак Барса», а отсчётом воскрешения ЦСКА. И в истории КХЛ есть несколько примеров, которые могут воодушевить московский клуб. Вспоминаем о самых ярких камбэках, случавшихся в плей-офф нашей лиги. Сезон-2010/11, ½ финала Западной конференции, СКА 3-4 «Атлант» Подмосковный «Атлант» в том сезоне совершил настоящий прорыв, добравшись до финала кубка Гагарина, но путь подопечных Милоша Ржиги мог закончиться гораздо раньше. Во втором раунде СКА выигрывал у мытищинцев 3-1 в серии и в пятой игре в Санкт-Петербурге был полон желания оформить выход в финал конференции. Однако «Атлант» проявил завидное упорство и смог одержать три подряд волевых победы. Решающий гол в седьмом матче забросил редко отличавшийся голами защитник Дмитрий Быков

Видео можно также посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube. Сезон-2011/12, финал кубка Гагарина, «Авангард» 3-4 «Динамо» Пример, который наиболее подходит для ЦСКА в нынешней ситуации. Шесть лет назад омичи, как и сейчас казанцы, вели после четырёх матчей серии 3-1 и готовились после пятой игры поднять заветный трофей в присутствии своих болельщиков. Те «Авангард» и «Динамо» показывали абсолютно равный хоккей, но омичи вплоть до переломной пятой встречи оказывались чуть удачливее в мелочах.

Видео можно также посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube. Но близость триумфа сыграла злую шутку с «ястребами»: «Динамо» во многом неожиданно выиграло три подряд встречи, и завоевало свой первый кубок, а «золотой» гол оказался на счету поигравшего в Омске Якуба Клепиша . Это уже довольно давняя история, однако она прекрасно иллюстрирует, что в хоккее, даже в финальном раунде, возможно всё, и расслабляться нельзя до самого конца.

Видео можно также посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube. Сезон-2014/15, финал Западной конференции, ЦСКА 3-4 СКА Безусловно, говоря о каких-либо камбэках невозможно не вспомнить про эту знаменитую серию, состоявшуюся весной 2015 года. СКА тогда совершил самое впечатляющее спасение российского хоккея, выиграв противостояние, уступая по его ходу 0-3. Сегодняшнему ЦСКА обязательно нужно помнить про ту битву. Понять, что если тогда СКА смог перевернуть серию с ног на голову, то сейчас это могут сделать уже сами московские «армейцы», тем более, что положение у подопечных Никитина не такое тяжёлое. Понять, что по большому счёту, они ничем не хуже своего соперника, и нужно для начала просто выиграть ближайший матч. Но если три года назад СКА после трёх поражений просто продолжал гнуть свою линию, то сейчас ЦСКА нужно немного измениться, о чём мы писали в начале этого материала. Это сделать нетрудно, но для этого надо наступить на горло собственной песне. И если Игорь Никитин пойдёт на такой шаг, то может уже сейчас стать выдающимся тренером.