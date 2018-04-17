Эксперты — о финале Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

Пока что Казань выглядит сильнее по всем статьям.

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов , двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделились мнениями о ходе борьбы в финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Команда Зинэтулы Билялетдинова ведёт в противостоянии — 2-0.

— Почему у ЦСКА не получается серия с «Ак Барсом» и есть ли шансы на спасение?

Гуськов: Надо отталкиваться от счёта и думать о том, как выкарабкиваться дома со счёта 0-2. Сделать это сложно, но возможно. У ЦСКА есть определённый план на домашние игры, который должен сработать. Но им надо прибавлять в результативности и в реализации моментов, потому что их не так много, и из каждого надо выжимать максимум. Пример — момент у Грега Скотта , когда казанцы ошиблись при выходе из своей зоны. Вот такие ситуации надо использовать, и тогда встреча прошла бы по иному сценарию. Весь вопрос в том, что надо забивать.

Бадюков: Если у «Ак Барса» не будет столько большинства и ЦСКА будет играть в том же темпе, тогда у них будут шансы. Конечно, на их стороне будут домашние стены, для «армейцев» это всегда было преимуществом. Мы не видели, чтобы у них дома были провальные матчи. Самое главное — не удаляться, потому что из-за этого ломается игра.

Кожевников: Думаю, что ЦСКА надо прибавлять в реализации. Моменты есть, а реализации нет. И Гарипова надо взламывать, потому что пока он играет просто идеально, хотя у него не было стабильности в чемпионате. Москвичам нужно придумывать что-то новое. ЦСКА смог же перестроиться в серии со СКА. Команда здорово поработала над своими проблемами, а сейчас этого не видно. После первой игры они говорили, что поменяют систему. Но не поменяли. Опять у них был навал, какие-то моменты за счёт работы. ЦСКА не хватает опытных игроков. Есть Петров, Попов, но это не игроки такого уровня, как хоккеисты из Казани. У «Ак Барса» уже три года создаётся команда, там всё отлажено. Подопечным Никитина будет тяжело, но надо что-то придумывать, что-то подсказать. Пока в тренерском плане ЦСКА проигрывает.

— За счёт чего Казань переигрывает «армейцев»?

Гуськов: Есть момент, который вынуждает игроков ЦСКА удаляться. В двух встречах подряд именно у них было больше удалений. Пусть там были моменты с неправильной сменой, но своим движением хоккеисты «Ак Барса» заставляют на них фолить. Отсюда в нужный момент появляется инициатива, которая переходит в их руки. И отсюда же ломается игра.

Бадюков: На мой взгляд, у Казани более остро действуют нападающие. Причём, они это делают не на протяжении всей игры, а в тот промежуток, когда нужно прибавить. В начале периодов ЦСКА всегда играет лучше. По ходу регулярного чемпионата мы привыкли, что «армейцы» играют на высоких скоростях, и во второй половине матча это сказывается на результате, их соперник начинает ошибаться. Сейчас такого высокого темпа у ЦСКА мы не видим. У них есть и заболевшие, и только что восстановившиеся игроки. Сказалась серьёзная серия со СКА, с «Йокеритом» тоже были бесконечные овертаймы. Доминантного преимущества по скорости мы у москвичей не видим. Обладая хорошими мастерами в большинстве и хорошими нападающими высокого качества, «Ак Барс» может варьировать свою игру. Когда это нужно, Казань прибавляет, и сразу же на их стороне появляется преимущество в позиционной атаке. И, конечно же, свою роль играют шайбы в большинстве.

Кожевников: За счёт отработанных действий. У казанцев есть такая вещь, что там проявляют себя иностранцы. У ЦСКА этого нет, а вот в составе «Ак Барса» легионеры проявляют себя просто замечательно.

— Многое ли решает тренерский опыт Зинэтулы Билялетдинова и отсутствие такового в финалах у Игоря Никитина

Гуськов: Это, естественно, имеет своё значение. Но, с другой стороны, надо сказать о том, что не тренер находится на площадке. Если ты нарисуешь и дашь задание, то это не значит, что всё это будет выполнено на льду. В хоккее всё меняется за считанные секунды. Всё зависит от хоккеистов, но без тренерского опыта никуда. У Билялетдинова, естественно, свои планы. Он уже не раз был в очень тяжёлых ситуациях, поэтому это ему где-то помогает. Но и Никитин тоже не юный тренер. Всё-таки уже девять лет прошло с тех пор, как они встречались друг с другом как тренеры. За это время у Никитина появилось немало своих новых идей. И тем интереснее становится серия.

Бадюков: Я так не думаю. Никитин обыграл Знарка, у которого самый большой опыт побед в Кубке Гагарина. Есть конкретная серия, и сейчас каждый тренер отталкивается от возможностей его игроков. На данный момент Билялетдинов использует своих хоккеистов по максимуму. У него не играют Токранов и Глинкин. Также и Никитин усадил Шумакова, потому что тот не выдаёт той игры, которую умеет. Наверное, это говорит о том, что Никитин недоволен его игрой. Но, в то же время, если Капризов будет играть на 100 процентов своих возможностей, то в домашних играх ЦСКА возьмёт верх.

Кожевников: Это просматривается, что кубковый опыт Билялетдинова намного больше, чем у Никитина. И речь идёт, прежде всего, об играх в плей-офф.

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