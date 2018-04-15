Почему «Ак Барс» должен выиграть финальную серию у ЦСКА

Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.

Казань, в которой воцарилась по-настоящему солнечная и весенняя погода, буквально живёт финалом Кубка Гагарина. Не зря президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил буквально следующее: «Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. У нас много видов спорта, но хоккей — особый».

Так и есть. Посещаемость футбольного «Рубина» кроме как позорной и унизительный для двукратного чемпиона страны не назовёшь. Футбол в городе стал мало кому интересен, а во время приезда топ-клубов вроде «Спартака» и вовсе складывается ощущение, что «Рубин» играет в гостях. Чего не скажешь про хоккей. Достать билеты на первый матч финальной серии с ЦСКА — задача не из лёгких, на трибунах собрался обещанный аншлаг.

Хоккейный праздник начался в Казани ещё до стартового вбрасывания. Кубок Гагарина торжественно прибыл на площадку перед «Татнефть-Ареной» на автомобиле КАМАЗ-Мастер в сопровождении патруля мотоциклов ГИБДД . Болельщики встретили трофей овациями, а фотографы расталкивали друг друга, чтобы сделать побольше красочных кадров.

Не обошлось без активностей и внутри ледового дворца. Сперва перед зрителями выступил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко , поприветствовавший публику и пожелавший удачи командам, затем на льду прошло красочное лазерное шоу. Зрелище, надо признать завораживающее. Особенно, когда видишь его вживую.

По настроению болельщиков, по их поддержке (кстати, был побит рекорд шумометра — специального прибора на арене, измеряющего громкость) стало понятно: Казань соскучилась по кубку. Да, этот престижный приз уже дважды покорялся «барсам». Но было это слишком давно, на самом начальном этапе становления Континентальной лиги — в 2009 и 2010 годах. Теперь же пришло время для новых свершений.

Соскучился по кубку и «Ак Барс». Коллектив Зинэтулы Билялетдинова сыграл с ЦСКА грамотно, ни разу не удалившись и мужественно бросаясь под каждый нанесённый соперником бросок. Именно так и выгрызаются победы в финалах. «Армейцы» только единожды распечатали Гарипова, похоже, так и не поняв, как же можно раскусить этот хитрый и чётко выстроенный билялетдиновский хоккей. Не помог ЦСКА и Алексей Трощинский , расположившийся за спинами журналистов в зоне видеокамер. Известный в прошлом защитник, ныне возглавляющий скаутскую службу «армейцев», активно подсказывал по специальному переговорному устройству. После каждого гола Трощинский и его помощник бежали к ноутбуку, изучая и просматривая момент. Вообще же «Ак Барс», складывается ощущение, гораздо лучше подготовился к финальной серии по всем направлениям. Казанцы вели себя расковано, объявили стартовый состав чуть ли не с утра (это сделал сотрудник команды, отвечающий за подготовку видеоороликов, анонсирующих грядущую встречу) и не создавали никаких проблем журналистам. Наоборот, помогали при первой же необходимости.

В свою очередь пресс-служба ЦСКА, выводя в микст-зону игроков для общения с прессой, параллельно отвела в зал для пресс-конференций главного тренера Игоря Никитина , ничего не сообщив пишущей братии. В результате значительное число людей не попало в пресс-центр и не задало своих вопросов тренерам. Такое поведение, конечно, не вписывается ни в какие рамки приличия.