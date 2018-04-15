Почему «Ак Барс» должен выиграть финальную серию у ЦСКА 

Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.
Казань, в которой воцарилась по-настоящему солнечная и весенняя погода, буквально живёт финалом Кубка Гагарина. Не зря президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил буквально следующее: «Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. У нас много видов спорта, но хоккей — особый».
Так и есть. Посещаемость футбольного «Рубина» кроме как позорной и унизительный для двукратного чемпиона страны не назовёшь. Футбол в городе стал мало кому интересен, а во время приезда топ-клубов вроде «Спартака» и вовсе складывается ощущение, что «Рубин» играет в гостях. Чего не скажешь про хоккей. Достать билеты на первый матч финальной серии с ЦСКА — задача не из лёгких, на трибунах собрался обещанный аншлаг.
Хоккейный праздник начался в Казани ещё до стартового вбрасывания. Кубок Гагарина торжественно прибыл на площадку перед «Татнефть-Ареной» на автомобиле КАМАЗ-Мастер в сопровождении патруля мотоциклов ГИБДД. Болельщики встретили трофей овациями, а фотографы расталкивали друг друга, чтобы сделать побольше красочных кадров.
Не обошлось без активностей и внутри ледового дворца. Сперва перед зрителями выступил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, поприветствовавший публику и пожелавший удачи командам, затем на льду прошло красочное лазерное шоу. Зрелище, надо признать завораживающее. Особенно, когда видишь его вживую.
Проявили себя и сами болельщики. На фанатском секторе был растянут баннер, который стал самым большим за историю хоккейных клубов Европы. Надпись на нём гласила: «Только избранным дано прикоснуться». Сам кубок держали легенды «Ак Барса». Рафик Якубов (чемпионство 1998 года) передаёт эстафету Алексею Морозову (2006 год), тот — любимцу казанской публики Александру Степанову (2009 год), потом — Данису Зарипову (2010 год) и в 2018 году к Кубку тянет руки Александр Свитов, нынешний капитан команды. Но, что важно отметить, не касается трофея, ибо рано. Таким образом, казанские зрители подготовили рекордный перформанс.
По настроению болельщиков, по их поддержке (кстати, был побит рекорд шумометра — специального прибора на арене, измеряющего громкость) стало понятно: Казань соскучилась по кубку. Да, этот престижный приз уже дважды покорялся «барсам». Но было это слишком давно, на самом начальном этапе становления Континентальной лиги — в 2009 и 2010 годах. Теперь же пришло время для новых свершений.
Соскучился по кубку и «Ак Барс». Коллектив Зинэтулы Билялетдинова сыграл с ЦСКА грамотно, ни разу не удалившись и мужественно бросаясь под каждый нанесённый соперником бросок. Именно так и выгрызаются победы в финалах. «Армейцы» только единожды распечатали Гарипова, похоже, так и не поняв, как же можно раскусить этот хитрый и чётко выстроенный билялетдиновский хоккей. Не помог ЦСКА и Алексей Трощинский, расположившийся за спинами журналистов в зоне видеокамер. Известный в прошлом защитник, ныне возглавляющий скаутскую службу «армейцев», активно подсказывал по специальному переговорному устройству. После каждого гола Трощинский и его помощник бежали к ноутбуку, изучая и просматривая момент. Вообще же «Ак Барс», складывается ощущение, гораздо лучше подготовился к финальной серии по всем направлениям. Казанцы вели себя расковано, объявили стартовый состав чуть ли не с утра (это сделал сотрудник команды, отвечающий за подготовку видеоороликов, анонсирующих грядущую встречу) и не создавали никаких проблем журналистам. Наоборот, помогали при первой же необходимости.
В свою очередь пресс-служба ЦСКА, выводя в микст-зону игроков для общения с прессой, параллельно отвела в зал для пресс-конференций главного тренера Игоря Никитина, ничего не сообщив пишущей братии. В результате значительное число людей не попало в пресс-центр и не задало своих вопросов тренерам. Такое поведение, конечно, не вписывается ни в какие рамки приличия.
Кстати, в случае итоговой победы «Ак Барс» в КХЛ обновится сразу несколько рекордов. Казанцы станут первой командой в истории лиги, которая трижды завоюет кубок, Зинэтула Билялетдинов впишет своё имя в историю как единственный тренер, трижды выигравший кубок с одной командой, а Данис Зарипов, страшно представить, может стать пятикратным обладателем заветной чаши. Ведь не зря же именно он попал в список избранных на вывешенном болельщиками на арене баннере? Впереди, нет сомнений, команды ожидает долгая и упорная серия. Но по итогам первого матча казанцы доказали, что больше заслуживают носить звание чемпионов. Осталось лишь воплотить желаемое в действительное.