Почему «Ак Барс» заслужил кубок Гагарина больше ЦСКА

Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.

Кубок Гагарина снова порываются переименовать в кубок Татарина. Повод серьёзный: «Ак Барс» первым стал трёхкратным обладателем главного трофея КХЛ. Если не знать контекста, можно ненароком пуститься в стенания об отсутствии конкуренции в лиге и вообще впасть в уныние. Вот только первые чемпионства «Ак Барса» и нынешнее имеют между собой мало общего. На заре существования КХЛ доминирование Татарстана в российском хоккее было вполне закономерным. Пока из правительственной ложи на игру «Ак Барса» смотрел президент республики Минтимер Шаймиев, казанцы оставались самым богатым клубом страны. Уже потом к соседям подтянулся «Салават Юлаев», а СКА постепенно накачали газовыми деньгами.

Сегодня «Ак Барс» если и остаётся самым богатым клубом, то только на Востоке. Казанцы тратят на зарплаты игроков чуть меньше полутора млрд рублей. Причём бонусы, по нашим данным, у них прописаны не самые большие — на уровне «Трактора», и даже меньше чем у «Амура» с «Сибирью». Помимо казанцев в Восточной конференции обитают ещё три клуба-миллиардера. Смешно говорить о «барсах» как о хоккейных Робин Гудах. Богатых они не грабили, бедным золотые монеты не раздавали. До финала они сделали ровно то, что и должны были. Другое дело, что «Авангард» с его миллиардом благополучно вылетел в первом раунде, а «Салават Юлаев» с «Магниткой» — во втором. Почувствуйте разницу. Казанцы же, пробившись в финал, сыграли ровно на свои деньги.

Никто бы не бросил в Зинэтулу Билялетдинова и его парней камень, проиграй они в финале. Тем более что им не привыкать: с другим «армейским» клубом три года назад борьбы толком не получилось. Оказавшись лицом к лицу со СКА, казанцы тогда осознали, что отныне они — топ-клуб второго эшелона. Тех миллионов, что хватало на первые Кубки Гагарина, теперь недостаточно. Счёт идёт на миллиарды. С ЦСКА, если оглянуться на всё те же платёжные ведомости, разница не такая уж критичная. Да, москвичи намного больше средств заложили на бонусы. Да, по слухам за победу в Кубке Гагарина каждому «армейцу» было положено по 50 млн рублей. Однако если взять чистую платёжную ведомость, отрыв ЦСКА от «Ак Барса» составит менее 200 млн С одной стороны, это половина бюджета условной «Северстали» , а с другой — даже меньше зарплаты Ильи Ковальчука

Завершившийся финал Кубка Гагарина — это, конечно, не битва богачей с бедняками. Скорее это противостояние традиционного топ-клуба с организацией, пытавшейся взять трофей нахрапом. ЦСКА — клуб, безусловно, великий, но в масштабе всей нашей истории. Если брать десятилетие КХЛ, то это скорее дерзкий претендент, не чурающийся никаких методов в борьбе за кубок. «Ак Барс» на фоне москвичей выглядел взрослее и солиднее. Взять хотя бы поведение во время финала. Если тренеры на пресс-конференции были солидарны в отношении прессы и соревновались в краткости, то интервью игроков были более чем показательны. У казанцев слово всякий раз держали лидеры, тогда как за весь ЦСКА говорили запасные или молодёжь. К парням вопросов никаких: кого отправляла пресс-служба — те и выходили к журналистам, терпеливо отвечая на вопросы. А вот об отношении клуба ко всему происходящему вокруг финала такое поведение говорило как нельзя лучше.

ЦСКА закрывал жизнь команды на железную дверь, вдобавок вешая на неё амбарный замок. Если кто-либо громко говорил возле раздевалки «армейцев» — тотчас поднималась истерика. Работу бригады «Матч ТВ» московский клуб превратил в сущий телевизионный ад. И насколько же контрастным было поведение казанцев. Они и видео из собственной раздевалки снимали, будто на дворе не кубковая весна, а межсезонье, и очаровательный ролик с участием Николая Дроздова накануне пятого матча выложили.

Отношения с прессой — это, конечно, только верхушка айсберга. Однако примерно такая же пропасть между финалистами по работе с собственными болельщиками. На «Татнефть-Арену» можно спокойно прийти с детьми, закупиться атрибутикой, попить пива, а если вы за рулём — оставить машину на большой парковке. Что из этого доступно на морально устаревшем стадионе ЦСКА? Вопрос, в общем-то, риторический. Играли «армейцы» скорее для VIP-лож, нежели для фан-сектора.

Ну а коренные различия лежат в области комплектования команды. В то время, когда ЦСКА дербанил «Сибирь» и перетаскивал по звонку сверху Кирилла Капризова из Уфы, «Ак Барс» подбирал оказавшегося ненужным родному клубу Алексея Потапова , до последнего отстаивал в суде свою легенду Даниса Зарипова и доверял молодёжи, подобранной на руинах хоккейного Новокузнецка. Казанцы, как и москвичи, возвращали наших парней из-за океана, но при этом не ослабляли ту лигу, в которой играют. По крайней мере, в минувшее межсезонье.