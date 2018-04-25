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Почему «Ак Барсу» удалось в третий раз завоевать Кубок Гагарина?
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Почему «Ак Барсу» удалось в третий раз завоевать Кубок Гагарина? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«Ак Барс» в третий раз завоевал Кубок Гагарина! А многие букмекеры делали ставку на молодёжь и «длинную скамейку» ЦСКА, получается, ветераны играют лучше?
«В первую очередь сыграла роль мотивация тренера, сплочённость команды. Кроме того, состав «Ак Барса» — это удачный симбиоз новичков и опытных хоккеистов, таких как, например Данис Зарипов, который может начинать и завершать атаки. Игроки понимали друг друга и выполняли установки тренера по владению шайбой, предпринимали хорошие контратаки и защищали ворота. Конечно, было и везение, на некоторых этапах команда больше отдыхала», — говорит доцент кафедры теории и методики спортивных игр Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Эдуард Можаев.
30 апреля у 15 игроков истекают контракты, в том числе у одного из лучших вратарей КХЛ Эмиля Гарипова. Ему предлагают играть за клубы НХЛ. «Если мы говорим о патриотизме, то необходимо оставить своего воспитанника здесь, — говорит Можаев. — Оптимально всех этих игроков оставить. Хотя и обновление команде тоже нужно, новые связки могут показать новую интересную игру, ведь хоккей постоянно меняется».
Руководство клуба хочет сохранить чемпионский состав на 90%. Прогноз о том, кто должен остаться, а без кого можно обойтись, читайте здесь.
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