Прогноз на четвёртый матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

ЦСКА — «Ак Барс»

Как мы и прогнозировали, в третьем матче серии московские «армейцы» нашли в себе силы для того, чтобы притормозить рвущийся к своему третьему в истории Кубку Гагарина «Ак Барс». Подопечные Никитина смогли не только перевести сериб снова в Казань. Прежде всего, красно-синие показали, что они не сдались, и им есть за счёт чего обыгрывать своего оппонента. После второй игры многие болельщики и эксперты справедливо говорили, что ЦСКА следует подтянуть реализацию голевых моментов. И у хозяев это получилось. Свидетельство тому победной гол, когда Петров в не самой очевидной ситуации воспользовался ошибкой соперника в его зоне и послал шайбу в ворота Гарипова.

Что ни говори, но психология — великая вещь. А в хоккее — едва ли не решающая. Победа в последней игре окрылит «армейских» хоккеистов, она позволит им поверить в себя и в то, что этот «Ак Барс», наглухо окопавшийся в своих оборонительных построениях, можно и нужно обыгрывать. Отдельно стоит упомянуть Кирилла Петрова — воспитанник казанского хоккея позавчера оформил дубль в ворота родного клуба, что отметил и наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов . Повторит ли сегодня Кирилл своё достижение? Вряд ли. В этом сезоне он не так часто штампует голы, как в прошлом. Да и снаряд, как известно, дважды в одно место не падает.

Что насторожило в исполнении гостей — это игра с излишней ставкой на оборону. Да, вы можете заметить, что это «Ак Барс», и это билялетдиновский хоккей. Но всего четырнадцать бросков за три периода — для команды с таким подбором мастеров в атакующей линии это неприлично мало. Понимают это и сами игроки. Так, например, после третьего матча форвард Антон Ландер сказал, что сегодня команда постарается сыграть в более атакующей манере. Но разрешит ли ей это тренер? Есть сомнения. Скорее, мир перевернётся, чем Казань резко поменяет свою излюбленную тактику.

А вот в чём точно можно быть уверенным — так это в то, что ЦСКА, окрылённый столь нужной ему победой, с первых минут приберёт инициативу к своим рукам. Скажется разница в игровом стиле команд и поставленных задачах. Хозяевам нужно отыгрываться, и для этого им придётся искать счастья у чужих ворот. Лидеры «армейцев» неплохо проявили себя в предыдущей игре. Александр Попов выдал две голевые передачи, а Кирилл Капризов , хоть и не набрал очков, также был хорош. Если он продолжит играть в том же духе, удача к нему обязательно повернётся лицом.

Вообще, перед этой финальной серией много говорили о том, что «Ак Барс» выглядит свежее ЦСКА ввиду того, что казанцы относительно легко в двух предыдущих стадиях убрали со своего пути «Металлург» и «Трактор», в то время как команде Никитина пришлось оставить сто потов и кучу нервов в сериях с «Йокеритом» и СКА. Но с каждым новым матчем в этом противостоянии преимущество коллектива Билялетдинова будет сходить на нет. С каждой новой игрой Казань будет тратить всё больше сил, а они, как известно, не беспредельны. И в этих условиях начнётся игра на то, кто кого перетерпит, пережмёт. А с этим «Ак Барс», в отличие от ЦСКА, в текущем плей-офф пока что ещё не сталкивался. Конечно, у Билялетдинова опыта подобных матчей хоть отбавляй, но на площадке играют не тренеры, а команды. В этом розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА не раз выгрызал победы на характере. Сделает он это и сегодня, окончательно вернув в серию интригу.

Прогноз: победа ЦСКА.