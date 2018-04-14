Прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

«Армейцы» поймают кураж. Они справятся и без Робинсона.

«Ак Барс» — ЦСКА

За те полтора месяца, что прошло со старта плей-офф, расстановка сил несколько изменилась. Ещё в начале марта едва ли кто-то из беспристрастных любителей хоккея поверил бы в успех команды Восточной конференции: пара СКА — ЦСКА расценивалась как скрытый финал всего розыгрыша Кубка Гагарина, в котором фаворитом были хоккеисты из Санкт-Петербурга. Но после поражения обладателя Кубка Континента и уверенной победы «Ак Барса» в финале конференции принято быть более осторожным в оценках, столь категоричные мнения встречаются уже реже. Ведь и ЦСКА не едет катком, ничего не замечающим на своём пути: с «Йокеритом» серия непросто сложилась, против СКА москвичам в чём-то повезло. Все четыре победы дружины Игоря Никитина в противостоянии с петербуржцами — с минимальным преимуществом. Если побеждал СКА, то достаточно уверенно. Всё это вкупе позволяет небезосновательно ставить на победу казанцев в заключительном противостоянии.

Сложно представить более неудобного соперника, чем «Ак Барс». Речь именно о Восточной конференции. «Нефтехимик» крайне успешно сопротивлялся в отдельно взятых матчах против ЦСКА. Есть сомнения, что в плей-офф нижнекамцы навязали бы борьбу «армейцам». А вот «Ак Барс» способен сыграть так, что москвичам придётся действовать в непривычном для себя ритме. Клуб из столицы Татарстана может несколько умерить пыл соперника, и тогда игра пройдёт в не самом высоком темпе, что на руку казанцам. В обороне ЦСКА периодически грешит, а «Ак Барс» не прочь выждать ошибку оппонента и использовать её.

Однако теперь доказано в боевых условиях, что и ЦСКА может вцепиться в соперника, вытерпеть и выиграть поединок, который по всем практически параметрам остался за соперником. Кстати, в шестом матче серии против СКА Капризов и Робинсон на лёд не выходили.

И когда пройден фаворит Кубка Гагарина, упускать победу, до которой один шаг, ещё обиднее. Уже который год ЦСКА тратит серьёзные деньги, а мечта так и остаётся несбыточной. Непостижимым образом команда три года назад умудрилась проиграть серию, ведя 3-0. Через год был взят реванш у СКА, но в финале «армейцы» споткнулись и проиграли «Металлургу». История может повториться в этом розыгрыше, но тогда ЦСКА впору задуматься о ритуалах, как в казахстанском «Барысе». Сейчас у москвичей есть всё, чтобы взять заветный трофей. Вратарская линия гостей лучше. Илья Сорокин спасал партнёров в серии против «Спартака» и в некоторых матчах с «Йокеритом». Против СКА отлично отыграл Ларс Юханссон