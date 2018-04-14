Прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина

У казанцев и «армейцев» впереди целая серия — куда торопиться?

«Ак Барс» — ЦСКА

Ставки: «Ак Барс» не проиграет в основное время за 1.62, «Ак Барс» забьёт первым за 1.92, в первые 10 минут не будет гола за 1.68, время равного счета больше 20.5 мин за 1.80 По ходу этого плей-офф нейтральные болельщики следили за чем угодно, кроме «Ак Барса». Нет, серьёзно: для команды, которая добралась до финала Кубка Гагарина всего с двумя поражениями, казанцы получили слишком мало внимания. Тем более на Востоке, где после рекордной плотности в регулярном чемпионате ожидалась настоящая рубка. Но нет — пока ЦСКА выяснял отношения со СКА, «Ак Барс» уже закончил все дела внутри конференции и начал готовиться к последней битве. Разумеется, такой расклад полностью устраивал Зинэтулу Билялетдинова, который лучше всех знает, что большие дела нужно делать в тишине. Неслучайно спартанские пресс-конференции наставника «Ак Барса» в последние пять недель стабильно укладываются в несколько десятков секунд: чем меньше внимания и шума, тем лучше.

Между тем, к финалу казанцы подошли с результатом 12-2, перед плей-офф такого могли ожидать только от представителя Запада. И ведь нельзя сказать, что «Ак Барсу» всё давалось легко и без видимых трудностей: в одной серии с «Трактором» сложных ситуаций было достаточно, но команда неизменно выходила из них победителем. В этом и заключается главная отличительная черта нынешнего «Ак Барса» — у него получается справляться с подавляющим большинством проблем до того, как они становятся критическими. Возможно, это объясняется не самым высоким уровнем соперников, ведь «Амур», «Металлург» и «Трактор» при всех плюсах обладали заметными недостатками. И всё же: умение умножать на ноль большую часть трудностей — один из признаков ментально крепких команд, коллективов с характером. Именно такие зачастую и становятся чемпионами. Вторая интересная черта подопечных Билялетдинова — способность вскрывать и подчёркивать слабости соперника. Казанцы перебегали возрастной «Металлург», стабильно выигрывая конёк, а в серии с «Трактором» сумели грамотно реализовать преимущество в индивидуальном мастерстве. В плей-офф умение использовать недостатки оппонента часто оказывается ключевым.

С учётом всех этих факторов и преимущества своей площадки довольно странно считать «Ак Барс» явным аутсайдером финала. На итоговый успех клуба из Татарстана предлагают поставить за 2.90, и это выглядит интересно. У ЦСКА, разумеется, больше индивидуального таланта и куда более длинная скамейка, но преимущество «армейцев» заметно меньше, чем кажется на первый взгляд. Хотя оно всё же есть. В текущем розыгрыше «Ак Барс» провёл восемь домашних матчей и победил семь раз. Одно поражение (3:4 от ММг) — и то в овертайме. Рецепт успеха — дисциплина, хорошие спецбригады и чёткое понимание слабых сторон соперника. Причём слово «дисциплина» в этом случае вовсе не абстрактное, оно не продиктовано стереотипом «раз команда Билялетдинова, значит можно смело писать о дисциплине — не промахнёшься». Всё куда проще. В 14 матчах плей-офф казанцы получили 130 минут штрафа — по 9:17 в среднем за игру. Меньше только у «Автомобилиста», вылетевшего ещё в первом раунде. А вот цифры ЦСКА: 216 минут в 16 встречах, 13:30 за матч — то есть в полтора раза больше. При этом соперники «Ак Барса» получают в среднем аж 18:12 штрафа за игру, а соперники ЦСКА — только 14:37. Казанцы реже получают дисциплинарные штрафы, почти не хватают ненужные удаления и не ошибаются при смене составов — такие вещи в решающих матчах регулярно выходят на первый план. С реализацией лишнего у них тоже здорово: 19,6% против 8,9% у «армейцев». Правда, красно-синие великолепны в меньшинстве, но далеко не факт, что дотошный Билялетдинов так просто это оставит. В общем, вариант со ставкой на «Ак Барс» заслуживает внимания. Вариантов несколько — в зависимости от того, насколько вы любите рисковать: 1.62 дают на «1Х», 2.65 — на победу казанцев в основное время и 2.00 — на победу с учетом ОТ. Также стоит обратить внимание на слабую игру ЦСКА в первом периоде: команда имеет отрицательный баланс шайб (8-9) на этом отрезке и за всю серию со СКА ни разу не выиграла стартовую 20-минутку. У «Ак Барса» с дебютами всё гораздо лучше: 10-7 по шайбам в первых периодах. В связи с этим можно заиграть «хозяева откроют счёт» — этот вариант идёт за симпатичные 1.92.

«Армейцы» за счёт длинной скамейки и рекордно коротких смен нагнетают темп игры, из-за чего ближе к концу встречи подуставший соперник часто начинает сильно проигрывать в движении. Но команды Билялетдинова здорово играют по счёту, так что ЦСКА нужно быть аккуратнее. Линия на результативность очень ровная, поэтому брать «тотал меньше 4,5 шайб» за 1.63 довольно рискованно: вроде бы игра имеет все признаки «низовой», но первые матчи серий ЦСКА и «Ак Барса» в этом плей-офф время от времени получаются крайне результативными. Поскольку это финал и ставки очень высоки, команды наверняка начнут аккуратно, хотя ближе к экватору игра вполне может раскочегариться. Стоит рассмотреть вариант «в первые 10 минут не будет гола» за 1.68 — коэффициент даже чуть больше ТМ 4,5 шайб. Также есть интересное предложение «время равного счета больше 20.5 мин» за 1.80. Матч наверняка будет близким и нервным, так что стоит попробовать.