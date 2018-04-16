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Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА
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Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав казанского «Ак Барса» на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1-0), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. По сравнению с первым матчем состав подопечных Зинэтулы Билялетдинова не изменился. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гарипов (Шарыченков);
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Азеведу;
Охтамаа — Манухов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов;
Сидоров, Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
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