ЦСКА — «Ак Барс» — 3:2 ОТ — обзор финала Кубка Гагарина, 18.04.2018

Дубль воспитанника «Ак Барса» помог ЦСКА сократить счёт в финальной серии с казанцами.

Статистика — шутка противоречивая. Можно сколько угодно приводить сводки из прошлого, указывая на упрямые цифры, но рано или поздно ломаются даже самые непоколебимые традиции. Вот и счёт 0-2 в финале Кубка Гагарина до сей поры считался приговором для проигрывающей команды. ХК МВД в 2010 году, «Атлант» в 2011-м, «Трактор» в 2013-м и «Ак Барс» в 2015-м из этой ситуации выпутаться не смогли. Станет ли исключением нынешний ЦСКА?

Игорю Никитину нужно было что-то менять. Как пошутили (или не пошутили?) коллеги с КХЛ ТВ, поменяли «армейцы» город. Но если переезд из Казани в Москву был плановым, то появление Мэта Робинсона — приятный подарок для главного тренера. Канадца, недавно выписанного из лазарета, критически не хватало в первых играх финала. А вот другие действия Никитина со своим безразмерным составом вызвали, признаемся, некоторое недоумение.

Было очевидно, что две шайбы за два матча — это не только следствие скрипящего большинства. ЦСКА и в равных составах создавал крайне мало моментов. Когда соперник подобно СКА не действует по принципу «сами играем и другим даём», у москвичей возникают сложности. У «армейцев» в Казани откровенно не держалась шайба. Но что делает Никитин в этой ситуации? Выпускает отдохнувшего один матч Сергея Шумакова ? Достаёт из пыльного чулана давно восстановившегося после болезни Константина Окулова ? Даёт больше времени Андрею Кузьменко ? Нет, нет и ещё раз нет. Про первых двух наставник ЦСКА будто забыл, а Кузьменко променял на более прямолинейного Плэтта.

Никитин не стал добавлять своей команде креатива, решив обыграть «Ак Барс» его же оружием. Первые пять минут было совершенно непонятно, как «армейцы» собираются сокращать счёт в серии. Но стоило на льду появиться Кириллу Капризову , как у ворот гостей возник первый опасный момент. Следующая смена молодого лидера ЦСКА — и снова опасная ситуация. На этот раз он передачей нашёл Ивана Телегина . Показательно, что напряжение у ворот казанцев создавал редкий игровичок, оставшийся в составе «армейцев». Когда за дело брались форварды-силовики, ЦСКА достаточно быстро терял шайбу.

«Ак Барс», если говорить про креатив и осмысленные атаки, недалеко ушёл. Большую часть первого периода команды занимались тем, что обменивались ошибками в обработке, бракованными передачами и диагоналями прямо в борт. Как таковых позиционных атак не было в помине. А казанцев к тому же запугал Михаил Пашнин . В одном из моментов он так жёстко встретил Артёма Лукоянова , что поставил шлагбаум не только ему, но и его партнёрам. После этого эпизода подопечные Зинэтулы Билялетдинова лишний раз в зону москвичей не совались.

Многие отмечают, что «Ак Барс» и нынешний ЦСКА похожи. Кто-то даже называет Никитина молодой и пока не очень опытной копией Билялетдинова. И в этом есть здравое зерно: главный тренер «армейцев» некоторое время помогал своему визави по финалу в штабе сборной России. Поэтому стоит ли удивляться, что в первом периоде их команды забили голы-близнецы? Что Кирилл Петров , что Антон Ландер отличились в контратаках после того, как соперник грубо провалился. Только так, разжимаясь пружиной и ловя соперника на ошибках, можно чего-то добиться во всеобщем сумбуре.

А вот в чём финалисты друг от друга отличаются, так это отношением к игре в нервных составах. Казанцы, чьё большинство в регулярном чемпионате хромало на одну, а порой и на обе ноги, с наступлением плей-офф преобразились. Тогда как ЦСКА в формате «5 на 4» действует ниже всякой критики. Вот и в первом периоде Зарипов и Ткачёв закружили такую карусель, что лучшему снайперу плей-офф Станиславу Галиеву оставалось лишь не промахнуться с пятака, а «армейцы» продолжали бить отбойным молотком по воротам «Ак Барса». Почувствуйте разницу.

Как не забивает ЦСКА в большинстве — мы видели неоднократно. А вот как пропускает, могли увидеть на старте второго периода. Сорокин и Марченко не разобрались, за воротами, а Джастин Азеведу был тут как тут. Третья шайба могла бы снять все вопросы о победителе этого матча, а то и всей серии. Однако вратарь «армейцев» оперативно исправил ошибку, после чего столь опасных моментов у ворот москвичей ещё долго не возникало. Почти весь период ЦСКА с «Ак Барсом» провели в состоянии бесперебойной борьбы, которая имела мало общего с хоккеем.

Смотреть на это, скажем прямо, было трудно. Тем более — получать удовольствие. Эмоции — это хорошо, самоотверженность, допустим, тоже, но как же игра? Её не было и близко. Из одного столкновения рождалось другое, шайба переходила от команды к команде, но надолго на крюке не задерживалась. Это даже не шахматы, как любят говорить про матчи, протекающие в тактическом ключе, а банальное перетягивание каната. Стоит ли говорить, что на очередное большинство с участием Телегина, Плэтта и Скотта было больно смотреть?

Однако именно канадец Скотт подправил в ворота шайбу, пущенную Марченко. Случилось это уже в равных составах, и нисколько не перечёркивает сказанное о характере матча. Не мытьём, так катаньем москвичи добились своего и впервые в серии забросили больше одной шайбы за игру.

По итогам второго периода ЦСКА перебросал гостей в три раза! Количество наконец-то переросло в качество. После перерыва москвичи продолжали в том же духе и, по большому счёту, контролировали игру. Пусть не очень изящно, зато уверенно. Так они и доигрались до первого в финале овертайма.