Жёны игроков «Ак Барса» спели в поддержку клуба в финале КГ с ЦСКА

Они подготовились к финалу даже лучше ЦСКА.

Представляем традиционный обзор соцсетей игроков КХЛ и НХЛ. За последние семь дней у хоккеистов произошло много нового.

Идея года

Апрель — определённо удачный месяц для Виктора Тихонова. Он продлил контракт со СКА на два года, а также получил вызов в сборную для подготовки к чемпионату мира. Его жена Евгения, которая тоже играет в хоккей, завершила сезон и вместе с детьми уехала в Калифорнию. Тихоновы ждут папу, но уже, наверное, после турнира в Дании.

Каникулы Падакина

В сборной России Павел получил небольшое повреждение и завершил сезон. Падакин вместе с женой отправился отдыхать. Кажется, отпуск в Египте проходит отлично.

Шопоголик

15 апреля Илья Ковальчук отметил день рождения, закатив большую вечеринку. На праздник пришли Фёдор Смолов с Александром Самедовым.

А ещё хоккеиста поздравил Андрей Кириленко . Знаменитый баскетболист сравнил селфи с Ковальчуком и Смоловым с постером фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Торт на день рождения Ковальчука был сделан в виде олимпийского подиума.

Привет от Панарина

Артемий пока блестяще выступает в Кубке Стэнли. В Вашингтоне его «Коламбус» выиграл оба матча, и теперь нужно постараться не растерять преимущество в столице США.