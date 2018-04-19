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Жёны игроков «Ак Барса» спели в поддержку клуба в финале КГ с ЦСКА
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Жёны игроков «Ак Барса» спели в поддержку клуба в финале КГ с ЦСКА 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Они подготовились к финалу даже лучше ЦСКА.
Представляем традиционный обзор соцсетей игроков КХЛ и НХЛ. За последние семь дней у хоккеистов произошло много нового.
Идея года
Жёны игроков «Ак Барса» показали, как нужно поддерживать команду в финале Кубка Гагарина. Девушки перепели песню Ёлки «Всё зависит от нас» и сняли клип. Изначально ролик был показан на кубе ледовой арены в Казани во время второй игры команд, а затем опубликован в Интернете. В записи клипа приняли участие супруга Андрея Маркова, жена и дочь Александра Свитова, супруга Станислава Галиева, жена Иржи Секача, супруга Фёдора Малыхина, подруги Михаила Сидорова, Ярослава Косова, Василия Токранова, Никиты Лямкина и Артура Мисбахова, а также отец Эмиля Гарипова. Девушки сами придумали таким образом поддержать любимых и воплотили идею в жизнь. Пример для всех!
Успехи Тихонова
Апрель — определённо удачный месяц для Виктора Тихонова. Он продлил контракт со СКА на два года, а также получил вызов в сборную для подготовки к чемпионату мира. Его жена Евгения, которая тоже играет в хоккей, завершила сезон и вместе с детьми уехала в Калифорнию. Тихоновы ждут папу, но уже, наверное, после турнира в Дании.
Каникулы Падакина
В сборной России Павел получил небольшое повреждение и завершил сезон. Падакин вместе с женой отправился отдыхать. Кажется, отпуск в Египте проходит отлично.
Шопоголик
Пока ФХР утверждает, что Александр Радулов ещё не приехал в Россию, хоккеист развлекается в Москве. На прошлой неделе, например, Александр закупился одеждой в самом дорогом столичном магазине ЦУМ.
Юбилей Ковальчука
15 апреля Илья Ковальчук отметил день рождения, закатив большую вечеринку. На праздник пришли Фёдор Смолов с Александром Самедовым.
А ещё хоккеиста поздравил Андрей Кириленко. Знаменитый баскетболист сравнил селфи с Ковальчуком и Смоловым с постером фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
Торт на день рождения Ковальчука был сделан в виде олимпийского подиума.
Привет от Панарина
Артемий пока блестяще выступает в Кубке Стэнли. В Вашингтоне его «Коламбус» выиграл оба матча, и теперь нужно постараться не растерять преимущество в столице США.
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