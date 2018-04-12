Илья Ковальчук: «Сейчас у меня другие интересы. Хочу попытаться взять Кубок Стэнли»

Нападающий СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что покинул НХЛ не из-за денег. Форвард расторг контракт с «Нью-Джерси» в 2013 году. Недавно он заявил, что покидает армейский клуб и ближайшие 2-3 года проведет в НХЛ.

— Деньги для меня никогда не были и не будут в приоритете, — цитирует официальный сайт КХЛ Ковальчука. — Я так воспитан своим отцом, своими родителями. И когда расторгал контракт с «Дэвилз», даже не думал о том, сколько заработаю в России, и что произойдет.

Ведь возникали разные ситуации. Например, меня отстранили из состава СКА. Но потом я обратно вернулся, мы выиграли Олимпиаду, еще один Кубок Гагарина. Многие проходят через черные полосы. Ты как в новую семью приезжаешь. Бывает, с женой ссоришься. Иногда до разводов доходит. То же самое — в любой спортивной команде.

— Одной из причин, почему вы отказались от сделки с «Нью-Джерси», стала политика профсоюза игроков НХЛ. Хоккеисты пошли на невыгодную сделку с лигой. Сейчас ситуация изменилась?

— Там ничего не изменилось. И как понимаю, остались два сезона до локаута. Только потом возможны перемены. Но сейчас это не имеет никакого значения. Тогда я думал так, вернулся назад. Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу.