До 1,5 тыс. болельщиков из Швейцарии могут приехать в Самару на матчи ЧМ-2018

САМАРА, 12 апреля. / ТАСС /. До 1,5 тыс. швейцарских болельщиков могут приехать в Самару во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области по итогам визита в регион делегации посольства Швейцарии.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тыс. швейцарских болельщиков. Нам важно, чтобы наши граждане получили здесь всю необходимую поддержку", — приводит пресс-служба слова генерального консула, советника посольства Швейцарии в России Пьера Шабло.

Делегация побывала на стадионе «Самара-Арена», познакомилась с достопримечательностями города и посетила тольяттинскую гостиницу, где во время турнира будет размещена сборная Швейцарии.

"К команде Швейцарии у нас особое отношение, поскольку регион выбран в качестве базы размещения сборной этой страны. Мы ждем большое количество швейцарских болельщиков и готовы обеспечить не только спортивную инфраструктуру, проживание, транспорт и, конечно же, безопасность, но и интересную экскурсионную и культурную программы", — приводит пресс-служба слова врио вице-губернатора области Александра Фетисова

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет четыре встречи группового этапа, один матч 1/8 финала и четвертьфинал.