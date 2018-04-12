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Сергей Тараканов: «С Гомельским следовало вести себя иначе. Я же колючий, все время что-то доказываю»
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Сергей Тараканов: «С Гомельским следовало вести себя иначе. Я же колючий, все время что-то доказываю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов в интервью «СЭ» отметил, что не жалел об уходе из "Спартака". Тараканов также добавил, что у него были натянутые отношения с Александром Гомельским.
— Об уходе из «Спартака» не жалели?
— Нет. Даже Кондрашин как-то сказал: «Ты правильно сделал, что ушел». Но с Гомельским следовало вести себя иначе. Я же колючий, все время что-то доказываю. А с ним нельзя было этого делать.
— Нарвались на те же грабли?
— Да. Мне казалось, я объясняю. А Гомельскому — что спорю. Все, как с Кондрашиным — если человек такого склада интуитивно чувствует бунт, немедленно начинает подавлять. ЦСКА-то ладно, вот по поводу сборной испытываю сожаление. У меня не было свободы на площадке! Я не имел права на ошибку! И всегда ревниво относился к тому, когда коллеге по амплуа позволено было больше.
Вот считал Александр Яковлевич, что выбираю неудобную позицию для броска. Слишком кручусь вокруг себя, спиной пытаюсь обыграть соперника ниже ростом. Некоторые мои любимые движения с мячом не укладывались в рамки восприятия тренера.
— Что-то запрещал?
— Мячик водить. Едва начинаю — или сразу сажусь, или меньше играю. Как минимум — выслушиваешь от него. Все это сужало мой атакующий потенциал. Я же форвард!
— Стоило вам смазать бросок — тут же оказывались на лавке?
— Обязательно! У Гомельского был штамп: «Если бросаешь — попадай. Мажешь? Значит, не твой день. Садись!» Глупо же.
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