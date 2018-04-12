Для заключенных Карелии организуют просмотр матчей ЧМ-2018 

Матчи, проходящие ночью, будут показывать на следующий день в записи.
В колониях и следственных изоляторах Карелии началась реализация мероприятий, направленных на масштабное освещение чемпионата мира по футболу -2018 и приобщение к игре осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РК.
В подразделениях размещены наглядные материалы с информацией об истории чемпионатов мира и лучших игроках мирового футбола. В рамках воспитательной работы администрациями исправительных учреждений планируется проведение викторин, конкурса на лучший плакат, футбольных турниров между отрядами и городскими командами.
Во время чемпионата мира осужденные, в соответствии с распорядком дня, смогут в прямом эфире посмотреть футбольные матчи. Когда же поединки будут завершаться ночью, то их показ будет организован на следующий день в записи.
По материалам: ptzgovorit.ru