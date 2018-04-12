Ещё
Для заключенных Карелии организуют просмотр матчей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для заключенных Карелии организуют просмотр матчей ЧМ-2018 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Матчи, проходящие ночью, будут показывать на следующий день в записи.
В колониях и следственных изоляторах Карелии началась реализация мероприятий, направленных на масштабное освещение чемпионата мира по футболу -2018 и приобщение к игре осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РК.
В подразделениях размещены наглядные материалы с информацией об истории чемпионатов мира и лучших игроках мирового футбола. В рамках воспитательной работы администрациями исправительных учреждений планируется проведение викторин, конкурса на лучший плакат, футбольных турниров между отрядами и городскими командами.
Во время чемпионата мира осужденные, в соответствии с распорядком дня, смогут в прямом эфире посмотреть футбольные матчи. Когда же поединки будут завершаться ночью, то их показ будет организован на следующий день в записи.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Алексей Сафонов: Клубы найдут способы обойти аренду Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности выхода на лед У Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки после известия об измене ее бойфренда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение