Геркус рассказал, как идёт подготовка к реконструкции «РЖД Арены»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как проходит работа по планированию реконструкции домашнего стадиона клуба — «РЖД Арены».

«Вместе с архитекторами нашей уютной «РЖД Арены» мы продолжаем постепенно продвигаться в вопросе реконструкции стадиона. Этот проект должен сделать наш дом максимально уютным и позволить болельщикам чувствовать себя комфортно внутри чаши 365 дней в году», — написал Геркус в своём Instagram.

Он отметил, что все нынешние конструкции арены были обследованы, чтобы при создании проектов понимать, какие нагрузки они смогут выдержать.

«Сейчас выбираем окончательные варианты технических решений, которые и лягут в основу проекта», — добавил президент «Локомотива».

Ранее сообщалось, что реконструкция «РЖД Арены» обойдётся в сумму около 1,5 млрд рублей.