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Геркус рассказал, как идёт подготовка к реконструкции «РЖД Арены»
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Геркус рассказал, как идёт подготовка к реконструкции «РЖД Арены» 

RT на русском 51 минуту назад
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как проходит работа по планированию реконструкции домашнего стадиона клуба — «РЖД Арены».
«Вместе с архитекторами нашей уютной «РЖД Арены» мы продолжаем постепенно продвигаться в вопросе реконструкции стадиона. Этот проект должен сделать наш дом максимально уютным и позволить болельщикам чувствовать себя комфортно внутри чаши 365 дней в году», — написал Геркус в своём Instagram.
Он отметил, что все нынешние конструкции арены были обследованы, чтобы при создании проектов понимать, какие нагрузки они смогут выдержать.
«Сейчас выбираем окончательные варианты технических решений, которые и лягут в основу проекта», — добавил президент «Локомотива».
Ранее сообщалось, что реконструкция «РЖД Арены» обойдётся в сумму около 1,5 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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