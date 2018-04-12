Светлана Трипапина стала чемпионкой России по фехтованию на рапирах, выиграв национальное первенство, которое проходит в Смоленске. В финале Трипапина одолела Марту Мартьянову со счётом 12:10. Но главную победу в борьбе за титул московская рапиристка одержала в полуфинале, обыграв олимпийскую чемпионку Инну Дериглазову со счётом 15:8.
Дериглазова и Екатерина Кажикина стали бронзовыми призёрами соревнований.
Добавим, что в четвертьфинале Трипапина взяла верх над Кристиной Самсоновой, занимающей третье место в российском рейтинге, со счётом 15:13.