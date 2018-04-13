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Тренер ЦСКА о матче с «Арсеналом»: мы не заслуживаем критики
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Тренер ЦСКА о матче с «Арсеналом»: мы не заслуживаем критики 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче с «Арсеналом» (2:2) и вылет из четвертьфинала Лиги Европы.
"Все очевидно — у нас не хватило сил. На 75 минут хватило, а потом из нас вышел пар. После замену Бистровича у нас, к сожалению, уровень игры упал. Ну и в целом после замен падала скорость игры. Это не критика, потому что мы, наверное, критики не заслуживаем.
Все футболисты ЦСКА на протяжении всего этого еврокубкового сезона заслуживают самых теплых слов", — сказал Гончаренко в эфире телеканал «Матч ТВ».
Также тренер рассказал о травме Алана Дзагоева, полученной во время матча.
"Не думаю, что травма Дзагоева сильно сказалась на игре. Мне казалось, что Витиньо поначалу усилил игру, а потом пропало то движение, которое было поначалу. Поэтому, может быть, с Дзагоевым мы сыграли бы лучше, но не факт.
75 минут мы были просто великолепны, контролировали игру и заслуженно выигрывали. Но это 75 минут, а на последние 15 нас не хватило", — добавил он.
Ранее «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Лацио» и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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