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Главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь умершего капитана клуба
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Главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь умершего капитана клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли сделал татуировку в честь умершего капитана клуба Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Специалист нанес на запястье инициалы и игровой номер футболиста — DA13.
Отмечается, что татуировку в память о бывшем партнере по команде сделал Федерико Бернардески, выступающий за туринский «Ювентус».
Защитник Астори скончался 4 марта в номере отеля в Удине. По результатам вскрытия стало известно, что спортсмен умер от брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, и сердечные сокращения становятся меньше 60 ударов в минуту.
Ранее сообщалось, что президент «Фиорентины» Давиде Коньини принял решение назвать тренировочное поле «Спортивный центр Давиде Астори».
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