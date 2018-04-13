Главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь умершего капитана клуба

Специалист нанес на запястье инициалы и игровой номер футболиста — DA13.

Отмечается, что татуировку в память о бывшем партнере по команде сделал Федерико Бернардески, выступающий за туринский «Ювентус».

Защитник Астори скончался 4 марта в номере отеля в Удине. По результатам вскрытия стало известно, что спортсмен умер от брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, и сердечные сокращения становятся меньше 60 ударов в минуту.

Ранее сообщалось, что президент «Фиорентины» Давиде Коньини принял решение назвать тренировочное поле «Спортивный центр Давиде Астори».