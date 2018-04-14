Ростовчанин просит установить памятник семье

На городском сайте «Активный ростовчанин» появилась интересная петиция. Ее автор Геннадий Смолкин предлагает установить в Ростове памятник семье.

— Во многих городах мира есть подобные монументы. Обычно такой памятник изображает молодых родителей с детьми, но бывают и более интересные с художественной точки зрения композиции, — написал житель донской столицы.

Ростовчанин настолько загорелся своей идеей, что предлагает провести конкурс проектов памятника. А лучший эскиз использовать для его создания.