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Ростовчанин просит установить памятник семье
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Ростовчанин просит установить памятник семье 

161.ru 49 минут назад
Фото: 161.ru
На городском сайте «Активный ростовчанин» появилась интересная петиция. Ее автор Геннадий Смолкин предлагает установить в Ростове памятник семье.
— Во многих городах мира есть подобные монументы. Обычно такой памятник изображает молодых родителей с детьми, но бывают и более интересные с художественной точки зрения композиции, — написал житель донской столицы.
Ростовчанин настолько загорелся своей идеей, что предлагает провести конкурс проектов памятника. А лучший эскиз использовать для его создания.
А вдова Михаила Пуговкина проведет в Ростове кинофестиваль, чтобы собрать деньги на памятник артисту.
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