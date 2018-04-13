Ростовчанин проучил жуликов, рассылающих поддельные квитанции

Псевдоизвещение от «Единой городской службы по учету водоснабжения» обнаружил в своем ящике ростовчанин. На фирменном бланке жителей города извещают, что они обязаны пройти метрологическую поверку счетчиков. Указано, что данная процедура обязательна, без ее проведения прибор считается непригодным. А также указана стоимость услуг, почти 4000 рублей.

Мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб и берут деньги за несуществующие услуги. Ростовчанин решил отомстить хапугам. Мужчина позвонил по указанному телефону и заказал проверку по адресу в промзоне на окраине Ростова. О своем лайфхаке он рассказал в соцсетях и призвал всех жителей донской столицы дать отпор мошенникам.

«Класс автор надо всем так делать. Как они облапошивают людей и втюхивают. Так и с ними надо. Может дойдет что не одни они «умные», что не надо так» — взяли метод на вооружение подписчики.

Ростовский водоканал в очередной раз напоминает, что никаких поверок делать не требуется. Тем более процедура эта бесплатная и проводить ее нужно не так часто, в среднем раз в десять лет.