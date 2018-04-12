ЦСКА — «Арсенал». Муса и Бистрович — в «старте», Вернблума нет в заявке

Стал известен состав ЦСКА на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. С первых минут на поле появится хавбек Кристиян Бистрович. Также стоит отметить попадание в стартовый состав Ахмеда Мусы , у котого был конфликт с главным тренером Виктором Гончаренко Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом — Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса; запасные — Помазун, Миланов, Витинью, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. Стоит отметить непопадание даже в число запасных шведского хавбека Понтуса Вернблума. Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г. Матч ЦСКА — «Арсенал» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.