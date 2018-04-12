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ЦСКА — «Арсенал». Рэмси и Ляказетт сыграют с первых минут
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ЦСКА — «Арсенал». Рэмси и Ляказетт сыграют с первых минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стал известен состав «Арсенала» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. С первых минут на поле появятся авторы дублей в первой игре (4:1) — Аарон Рэмси и Александр Ляказетт.
Полностью заявка «Арсенала» выглядит следующим образом: Чех — Бельерин — Мустафи, Косьельни, Монреаль — Рэмси, Эль-Ненни, Уилшир — Уэлбек, Ляказетт, Езил; запасные — Мэйси, Мертесакер, Колашинац, Холдинг, Чемберс, Нкетиа, Ивоби.
OUR TEAM FOR #CSKAvAFC 👇 pic.twitter.com/d08lppcXHM
Arsenal FC (@Arsenal) 12 апреля 2018 г.
Матч ЦСКА — «Арсенал» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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