Новым тренером «Лугано» стал 28-летний испанец Абаскаль

Запоминайте: скоро это перестанет быть исключением.

Стремительно прошли времена, когда тренеры возрастом младше 30 лет были невозможным явлением в мировом футболе. Постепенно уходит и время, когда к этому относишься с удивлением. Карьеры игрока и тренера всё чаще идут параллельно и не являются последовательными вещами — теперь тебе не всегда нужно иметь игровой опыт, чтобы возглавить команду. Чем больше таких тренеров работает в Европе, чем успешнее они себя показывают, тем быстрее растёт доверие к новому поколению тренеров — тем, кто заменил горящие глаза на пакинг и лэптоп-обучение. В главных европейских лигах новый пример доверия индиго-поколению футбольных специалистов: швейцарский «Лугано» возглавил 28-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Ну ладно, на самом деле, 13 апреля ему исполнится 29.

Откуда он взялся?

Абаскаль — андалусиец, в детстве он попал в академию «Севильи», а затем оказался в «Барселоне», где его партнёрами были Хорди Альба , Боян Кркич и Джовани Дос Сантос. Однако к моменту выпуска у Абаскаля появился выбор — играть в футбол или учиться, и он выбрал университет, отучившись на магистра физической культуры и специализируясь на реабилитации после травм. В 23 года Абаскаль стал работать тренером академии «Севильи» и познакомился с Виктором Манасом, аналитиком, долгое время работающим у Унаи Эмери. Работа с Манасом, по словам самого Абаскаля, очень помогла ему с точки зрения понимания игры, и в какой-то момент он осознал, что готов работать со взрослой командой. Первым самостоятельным опытом стал швейцарский «Кьяссо», играющий в местном аналоге ФНЛ. «Кьяссо» считался одним из аутсайдеров сезона, но неплохо стартовал, а с середины октября по начало декабря вообще не проигрывал. В начале апреля «Кьяссо» расстался с Абаскалем, но без работы тренер оставался меньше недели.

Какой футбол ставит Абаскаль?

На Абаскаля и его ассистента Микеля Льоренте повлияло общение с Хорхе Сампаоли , который возглавлял главную команду «Севильи» — его команды тоже стремятся играть в футбол, не позволяющий расслабляться и убирать ноги. Простой пример: в мартовском матче с «Шаффхаузеном» «Кьяссо» уже в первом тайме остался вдесятером, во втором тайме — вдевятером, но сумел даже при игре 9 на 11 забить, и только третье удаление похоронило команду — она проиграла 1:2. Для Абаскаля важно как можно быстрее отобрать мяч после потери и довести до нападающих, которых обычно выходит два. Однако сам тренер считает, что главная сторона его работы — ментальная, и это объединяет его с другим молодым специалистом, Юлианом Нагельсманом. «По меньшей мере 40% моей работы — менталитет, остальное — ежедневная работа на поле. Очень важная вещь — чтобы игроки думали. Если ты не думаешь, то ты можешь, конечно, быстро бегать, но тебе это не поможет», — говорит сам Абаскаль. Он уверен, что только работа над менталитетом футболистов способна перевести тренера из разряда хороших в разряд топовых.

Его сильная сторона?

Мотивация. Это проявилось ещё в академии «Севильи», когда камеры зафиксировали установку Абаскаля на матч турнира 13-летних футболистов. «Это большой турнир, телевидение тут. Другие парни сидят сейчас у экранов и смотрят на вас. Правильно это или нет? Они тоже хотели бы оказаться здесь. Вы должны доказать этим парням и всем остальным, что живёте мечтой и заслуживаете того, чтобы быть здесь. Выходите на поле и отдайте всё. Мы отдадим все наши 200%. Мы готовы? Да? Готовы победить?» — с такой речью выступил тренер. Севильские мальчики с криком вылетели из раздевалки и выиграли тот матч.

В «Кьяссо» ставка на мотивацию работала, но у неё была оборотная сторона, и она тоже проявилась. После пары поражений игроки перестали верить в свои силы, а авторитет тренера не показался им слишком высоким, и уверенность стала стремиться к нулю. Сам Абаскаль спокойно пережил первую отставку в карьере, поблагодарив «Кьяссо» за шанс.

Какую задачу предстоит решить тренеру?

Вот этот вопрос и является самым интересным. Тренеры, сильной стороной которых является мотивация, должны уметь давать результат. «Лугано» же, который получил в распоряжение Абаскаль, стартовал в этом сезоне в Лиге Европы, но сейчас располагается в трёх очках от места, которое отправит команду в Челлендж-лигу. Кроме того, «Лугано» забивает меньше всех в чемпионате Швейцарии, и это тоже испытание для философии молодого тренера. Он должен доказать, что его стратегия — перехватывать мячи как можно глубже на чужой половине поля — дееспособна и может приносить очки прямо сейчас.