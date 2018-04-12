Как узник Бухенвальда Виктор Чукарин стал олимпийским чемпионом

Биография семикратного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина не имеет аналогов. Переживший ад нацистских концентрационных лагерей советский спортсмен проявил потрясающую волю к победе и доказал всему миру, что возможности человека поистине безграничны.

Мастер спорта

Родина Виктора Чукарина — село Красноармейское в Донецкой области, но детство и юность будущего многократного олимпийского чемпиона прошли в Мариуполе, куда родители переехали после рождения сына. Любовь к спортивной гимнастике Вите привил школьный учитель. После окончания школы Чукарин поначалу поступил в металлургический техникум, но потом, осознав, что спорт для него не просто хобби, перевелся в техникум физкультуры. В 19 лет юноша победил на Чемпионате Украины по спортивной гимнастике, выполнил норматив мастера спорта СССР. Чукарину хотелось завоевать победу и на Чемпионате Советского Союза, но не случилось — началась война.

Узник №10491

В сентябре 1941 года в бою под Полтавой Виктор Чукарин попал в плен. Стратегическая высота, которую удерживал их стрелковый полк, неоднократно безуспешно атаковывалась гитлеровцами. В конце концов они решили накрыть ее огнем артиллерии. После взрыва очередного снаряда Виктор потерял сознание, а когда очнулся, высота уже была занята немцами. От подразделения контуженого Чукарина в живых остались около десятка человек, все они попали в плен. Первым лагерем, где оказался Чукарин, была территория, огороженная колючей проволокой, безо всяких построек для узников. Кормили вонючей баландой. Спортсмен с товарищем как-то ночью попытались бежать, но были пойманы охраной. Гитлеровец бил Чукарина прикладом автомата — шрам от удара у Виктора остался на всю жизнь. Узников переводили из лагеря в лагерь. Мысль о побеге никогда не оставляла Чукарина. По прибытии в Бухенвальд Виктору дали робу с номером «10491». Для Чукарина это был 16-й по счету концлагерь. Заключенные работали в каменоломнях по 12 часов в сутки. Несмотря на нечеловеческие условия содержания узников концлагеря, Чукарин, как мог, продолжал тренироваться. За это собратья по несчастью прозвали его Гимнастом. [С-BLOCK] Весной 1945 года Виктора Чукарина вместе с несколькими десятками заключенных перевели в другой лагерь, располагавшийся на побережье Северного моря. Однажды их построили и повели на стоявшую у берега баржу. Узники сразу поняли, что их ждет. Несколько человек бросились на охрану, но все они полегли под автоматными очередями. Пленников загнали в трюм баржи, и буксирный катер повел ее в море. Однако внезапно налетевший английский бомбардировщик расстрелял буксир. Вскоре судно союзников подошло к барже, и пленники были освобождены. Тут же они узнали, что фашистская Германия капитулировала.

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