Как узник Бухенвальда Виктор Чукарин стал олимпийским чемпионом 

Биография семикратного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина не имеет аналогов. Переживший ад нацистских концентрационных лагерей советский спортсмен проявил потрясающую волю к победе и доказал всему миру, что возможности человека поистине безграничны.
Мастер спорта
Родина Виктора Чукарина — село Красноармейское в Донецкой области, но детство и юность будущего многократного олимпийского чемпиона прошли в Мариуполе, куда родители переехали после рождения сына. Любовь к спортивной гимнастике Вите привил школьный учитель. После окончания школы Чукарин поначалу поступил в металлургический техникум, но потом, осознав, что спорт для него не просто хобби, перевелся в техникум физкультуры. В 19 лет юноша победил на Чемпионате Украины по спортивной гимнастике, выполнил норматив мастера спорта СССР. Чукарину хотелось завоевать победу и на Чемпионате Советского Союза, но не случилось — началась война.
Узник №10491
В сентябре 1941 года в бою под Полтавой Виктор Чукарин попал в плен. Стратегическая высота, которую удерживал их стрелковый полк, неоднократно безуспешно атаковывалась гитлеровцами. В конце концов они решили накрыть ее огнем артиллерии. После взрыва очередного снаряда Виктор потерял сознание, а когда очнулся, высота уже была занята немцами. От подразделения контуженого Чукарина в живых остались около десятка человек, все они попали в плен. Первым лагерем, где оказался Чукарин, была территория, огороженная колючей проволокой, безо всяких построек для узников. Кормили вонючей баландой. Спортсмен с товарищем как-то ночью попытались бежать, но были пойманы охраной. Гитлеровец бил Чукарина прикладом автомата — шрам от удара у Виктора остался на всю жизнь. Узников переводили из лагеря в лагерь. Мысль о побеге никогда не оставляла Чукарина. По прибытии в Бухенвальд Виктору дали робу с номером «10491». Для Чукарина это был 16-й по счету концлагерь. Заключенные работали в каменоломнях по 12 часов в сутки. Несмотря на нечеловеческие условия содержания узников концлагеря, Чукарин, как мог, продолжал тренироваться. За это собратья по несчастью прозвали его Гимнастом. [С-BLOCK] Весной 1945 года Виктора Чукарина вместе с несколькими десятками заключенных перевели в другой лагерь, располагавшийся на побережье Северного моря. Однажды их построили и повели на стоявшую у берега баржу. Узники сразу поняли, что их ждет. Несколько человек бросились на охрану, но все они полегли под автоматными очередями. Пленников загнали в трюм баржи, и буксирный катер повел ее в море. Однако внезапно налетевший английский бомбардировщик расстрелял буксир. Вскоре судно союзников подошло к барже, и пленники были освобождены. Тут же они узнали, что фашистская Германия капитулировала.
Как «доходяга» стал чемпионом
По возвращении Виктора Чукарина домой его не сразу узнала даже родная мать, настолько это был другой человек исхудавший, изможденный — доходяга, весивший всего 40 килограмм. На фронте погибли его отец и брат. Пришла похоронка и на самого Виктора, которого считали убитым в бою под Полтавой. Никто не верил, что Виктор еще чего-то добьется в спорте. Однако годы, проведенные в 17 нацистских концлагерях, не сломили железную волю Гимнаста. Виктор поступил во львовский Институт физкультуры, упорно тренировался. Первый Чемпионат Советского Союза по спортивной гимнастике (1946 год) — Чукарин на — 12-м месте. Год спустя он — уже пятый. В следующем году — титул чемпиона СССР, а в 1949-м — абсолютного чемпиона Советского Союза. И его Чукарин подтвердил в последующие два года. Гимнаст уверенно шел к очередной победе — на этот раз на Олимпиаде. К 1952 году, когда состоялась Олимпиада в Хельсинки, Чукарину исполнился 31 год. Это ветеранский возраст для гимнаста. Даже без учета лагерного прошлого Виктора Ивановича соревноваться с мировыми звездами спорта в таком возрасте нелегко. Но Чукарин не подвел команду, взяв золото в абсолютном первенстве в двух состязаниях (упражнение на коне и опорный прыжок) и две серебряные медали (упражнения на кольцах и брусьях). Из столицы Финляндии гимнаст вернулся четырехкратным олимпийским чемпионом. [С-BLOCK] Спустя два года Чукарин заслужил титул трехкратного чемпиона мира, а в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне 35-летний гимнаст завоевал очередное золото в личном первенстве, обойдя сильного соперника из Японии. Сборная СССР вновь стала первой в командном зачете. А Чукарин еще получил золотую медаль за упражнения на брусьях, плюс серебро и бронзу за другие состязания. Из 11 наград, завоеванных на олимпиадах, у Чукарина было 7 золотых. За всю историю советской спортивной гимнастики больше олимпийского золота (9 медалей) оказалось только у Ларисы Латыниной. В 36 лет Чукарин ушел на тренерскую и преподавательскую работу. Через год после Олимпиады в Мельбурне ему вручили орден Ленина. Умер олимпийский чемпион в 1984 году. Похоронен во Львове.