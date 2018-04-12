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В Строгине пройдет тренировка полярной экспедиции
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В Строгине пройдет тренировка полярной экспедиции 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На поисково-спасательной станции «Строгино» пройдет тренировка 10-й молодёжной экспедиции «На лыжах — к Северному полюсу». Эта экспедиция начинается 17 апреля и продлится до 26-го.
— Семеро отобранных парней и девушек отправятся к полюсу, а ещё семеро останутся на ледовом аэродроме, где будут заниматься научной работой: изучать состав льда и воды, погодные условия, микроорганизмы, — рассказал член отборочной комиссии Вячеслав Венедиктов.
На поисково-спасательной станции «Строгино» они научатся пользоваться специальными сухими гидрокостюмами.
— Во время экспедиции лыжники наверняка столкнутся с полыньями. Если их нельзя обойти, придётся переплывать. Гидрокостюм надевается поверх всей полярной одежды и не дает ей намокнуть. Участники похода должны научиться правильно плавать в такой экипировке, — пояснил Венедиктов.
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