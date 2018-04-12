В Строгине пройдет тренировка полярной экспедиции

На поисково-спасательной станции «Строгино» пройдет тренировка 10-й молодёжной экспедиции «На лыжах — к Северному полюсу». Эта экспедиция начинается 17 апреля и продлится до 26-го.

— Семеро отобранных парней и девушек отправятся к полюсу, а ещё семеро останутся на ледовом аэродроме, где будут заниматься научной работой: изучать состав льда и воды, погодные условия, микроорганизмы, — рассказал член отборочной комиссии Вячеслав Венедиктов.

На поисково-спасательной станции «Строгино» они научатся пользоваться специальными сухими гидрокостюмами.

— Во время экспедиции лыжники наверняка столкнутся с полыньями. Если их нельзя обойти, придётся переплывать. Гидрокостюм надевается поверх всей полярной одежды и не дает ей намокнуть. Участники похода должны научиться правильно плавать в такой экипировке, — пояснил Венедиктов.