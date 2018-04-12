Еще один матч: БК «Самара» проиграл в гостях МБА

В четверг, 12 апреля, в Москве прошел матч четвертьфинала баскетбольной Суперлиги. На паркете спорткомпекса «Тимирязевская» встретились команды «Самара» и МБА. Игра закончилась со счетом 86:69 в пользу москвичей.

— Первый мяч в корзину самарские спортсмены смогли забить только на пятой минуте — Даниил Сиенгубов обошел оборону хозяев. Под конец первой десятиминутки волжане почти догнали МБА — 11:13, — рассказали представители БК «Самара».

Во втором периоде «Самара» смогла сравнять счет, а затем и выйти в лидеры. Но преимущество было недолгим, и на большой перерыв команды ушли со счетом 40:37.

Третий период гости снова начали с интенсивной и успешной атаки, но затем самарские баскетболисты начали допускать ошибки в обороне. Десятиминутка закончилась со счетом 61:54. В последней декаде москвичи еще больше оторвались от соперников.

Четвертая игра в серии пройдет в субботу, 14 апреля. Команды снова встретятся в Москве.