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В компании «Транснефть — Дружба» стартовал 2-й этап конкурса профмастерства
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В компании «Транснефть — Дружба» стартовал 2-й этап конкурса профмастерства 

ТРК Губерния 1 час назад
Выявляют сильнейших, но все равно побеждает дружба. В компании «Транснефть — Дружба» стартовал 2-й этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Такие соревнования проводятся ежегодно с 2000-го. В этом году более 80 участников собрались на площадках линейных производственно-диспетчерских станций «Лопатино» и «Прибой». Все они — победители первого этапа конкурса, который прошел в Брянском, Мичуринском, Куйбышевском и Пензенском филиалах предприятия. За победу будут бороться представители 10 специальностей: от трубопроводчиков и операторов нефтеперекачивающих станций до электрогазосварщиков и лаборантов. В течение двух дней участников ждут задания по теории и практические испытания. Такие конкурсы дают уникальный шанс постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. А еще — пообщаться и поделиться опытом с коллегами из 10 регионов присутствия «Дружбы».
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