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Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Локомотива» после 26-го тура РФПЛ
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Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Локомотива» после 26-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 26-го тура. На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым «Спартак» на пять очков при одной игре в запасе.
Аналитики серьёзно понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.10, хотя после 24-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.65.
В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (10.0), ЦСКА (100.00) и «Зенит» (100.0). Шансы «Краснодара» оценены в 150.0. Другие команды потеряли даже теоретическую возможность финишировать на первом месте.
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