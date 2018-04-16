Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Локомотива» после 26-го тура РФПЛ

Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 26-го тура. На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым «Спартак» на пять очков при одной игре в запасе.

Аналитики серьёзно понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.10, хотя после 24-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.65.

В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (10.0), ЦСКА (100.00) и «Зенит» (100.0). Шансы «Краснодара» оценены в 150.0. Другие команды потеряли даже теоретическую возможность финишировать на первом месте.

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