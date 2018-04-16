Чем запомнился 26-й тур РФПЛ

«Локомотив» сделал ещё один шаг к чемпионству, разгромив в столичном дерби «Динамо». «Спартак» и ЦСКА дружно потеряли очки в Екатеринбурге и Уфе, позволив приблизиться к себе одержавшим победы «Краснодару» и «Зениту» Фёдор Смолов заработал жёлтую карточку за симуляцию, которой не было, и пропустит игру следующего тура с армейцами. «Ростов» выиграл первый матч под руководством Валерия Карпина , презентовав болельщикам построенный к чемпионату мира стадион. Главные события 26-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Новый тренер в «Ахмате» и молчание Погребняка

Открывался тур матчем «Ахмата» и «Тосно». Для грозненцев это была первая игра под руководством и.о. главного тренера Игоря Ледяхова . Он временно возглавил команду после ухода Михаила Галактионова и стал уже третьим наставником для чеченского коллектива в сезоне. Впрочем, назвать Ледяхова по-настоящему новым тренером для «Ахмата» сложно, ведь он не первый год трудится в штабе команды. В первом же матче в этой роли экс-спартаковцу предстояло встретиться с другим специалистом, немало поигравшим за красно-белых, — Дмитрием Парфёновым

В результате тренерская рокировка помогла грозненцам одержать первую победу в чемпионате с ноября прошлого года. Три очка «Ахмату» принёс точный удар Магомеда Митришева в начале второго тайма. Для него этот мяч стал третьим в последних двух матчах РФПЛ. В игре предыдущего тура с «Рубином» форвард оформил дубль. Если нападающий продолжит забивать столь стабильно, то может привлечь внимание Станислава Черчесова , ведь сборная России в настоящий момент испытывает нехватку игроков линии атаки.

А вот главная надежда «Тосно» Павел Погребняк на этот раз «промолчал». Команда из Ленинградской области осталась на 15-м месте в турнирной таблице и рискует в дебютном сезоне в РФПЛ вылететь из элиты. Зато впереди «Тосно» ждёт полуфинал Кубка России со «Спартаком».

Возвращение Азмуна и юбилейный гол Кузьмина

В субботу утром в Перми состоялась встреча «Амкара» и «Рубина». Пермякам удалось разобраться с многострадальным полем стадиона «Звезда» и провести встречу дома. Кроме того, подопечные Вадима Евсеева явно почувствовали уверенность в своих силах после побед над «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском», и были полны решимости продлить удачную серию.

Однако казанцы не позволили пермякам одержать третью победу подряд. Уже в первые 45 минут подопечные Курбана Бердыева отличились дважды — дубль на счету Сердара Азмуна. В обоих случаях иранец замыкал подачи в исполнении Кристиана Нобоа , причём в эпизоде со вторым голом он с лёта направил мяч в верхний угол ворот Артура Нигматуллина . Нынешний сезон у форварда получается крайне неудачным: свой первый мяч он забил лишь в 20-м туре, но в двух последних встречах отличился трижды и напомнил, что совсем недавно его хотел приобрести «Ливерпуль».

«Амкар» пытался переломить ход встречи, но с опасным дальним ударом Александра Рязанцева справился Сослан Джанаев , а Фегор Огуде с двух метров не попал в створ.

На 77-й минуте встречи итоговый счёт установил Олег Кузьмин , который проводил свой 200-й матч за «Рубин». Многоопытный защитник получил мяч на правом краю штрафной и неотразимо пробил в дальний угол. Примечательно, что для казанского клуба этот гол стал 600-м в РФПЛ.

Центральным матчем тура стало московское дерби «Динамо» — «Локомотив». Подопечные Дмитрия Хохлова подошли к нему в отличной форме: в последних шести матчах они ни разу не проиграли, при этом одержав четыре победы. В свою очередь лидеру РФПЛ было необходимо доказать, что он не растерял уверенность в собственных силах после неожиданного проигрыша «Амкару».

В прошлом туре бело-голубые обыграли ЦСКА, но повторить успех в матче с «Локо» команде не удалось. Всего три минуты понадобилось железнодорожникам, чтобы выйти вперёд: Антон Миранчук блестяще исполнил штрафной. Впоследствии возможность отличиться имел и его брат Алексей, но не смог реализовать пенальти. В концовке тайма «Локомотив» в очередной раз продемонстрировал мастерство исполнения стандартов: Джефферсон Фарфан изящно обвёл стенку и направил мяч в нижний угол ворот «Динамо», обеспечив своей команде комфортное преимущество.

Вообще дерби получилось очень боевым. Команды на двоих заработали семь жёлтых карточек. Одна из них досталась Игорю Денисову . Теперь капитан «Локомотива» пропустит перенесённый матч 23-го тура против грозненского «Ахмата». Кроме того, двум игрокам «Локомотива» потребовалась помощь медиков. Сначала Владислав Игнатьев рассёк голову в столкновении с Евгением Луценко , а после травму руки получил Эдер.

Во втором тайме борьбы не получилось. Активные действия Александра Ташаева не помогли «Динамо» огорчить Маринато Гильерме, зато «Локомотив» отличился ещё дважды. Сначала после подачи отличным ударом головой отметился Дмитрий Тарасов , а на 72-й минуте свой первый дубль в РФПЛ оформил здорово открывшийся на левом фланге и неотразимо пробивший по воротам Антон Миранчук.

Юрий Сёмин по всем статьям переиграл коллектив своего бывшего подопечного и сделал очередной шаг на пути к чемпионству. «Динамо» же потерпело самое крупное поражение с 2015 года — тогда бело-голубые уступили «Краснодару» с аналогичным счётом.

Травма Лунёва и рекорд посещаемости РФПЛ

После поражения от «Краснодара» подопечные Роберто Манчини принимали на своём поле «Анжи». Обе команды объединяло одно — каждый матч в концовке чемпионата для них является решающим. Однако если «Зенит» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов, то махачкалинцы — за выживание. После 25-ти туров они балансировали на границе зоны переходных матчей и имели равное количество очков с идущим предпоследним «Тосно».

По игре петербуржцы полностью превзошли своего соперника, но реализация голевых моментов оставляла желать лучшего. После травмы Александра Кокорина каждый гол даётся команде с трудом. На этот раз успех подопечным Манчини принесло стандартное положение. Юрий Жирков вызвался подавать угловой вместо штатного исполнителя стандартов Леандро Паредеса и нашёл в штрафной Александра Ерохина. Хавбек переправил мяч на дальнюю штангу, где Себастьяну Дриусси оставалось не промахнуться по пустым воротам с метра, с чем он успешно справился.

В оставшееся время пару опасных моментов упустил Дмитрий Полоз . А в концовке встречи сине-бело-голубые получили право на очередной стандарт из-за пределов штрафной «Анжи», но мяч после удара Паредеса прошёл мимо ворот.

Другой важный эпизод произошёл на 77-й минуте. Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв получил травму. У него возникли проблемы с мышцами бедра, из-за чего он был вынужден покинуть поле. По словам Манчини, вратарь может пропустить остаток сезона. Однако позже стало известно, что о серьёзном повреждении речи всё-таки не идёт.

В качестве положительного момента можно отметить новый рекорд РФПЛ по посещаемости. За последние 12 встреч стадион на Крестовском острове посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек. Таким образом, петербуржцы стали недосягаемы для конкурентов и превзошли предыдущее достижении «Алании» — в 1995 году на игры коллектива в среднем приходило 33 467 болельщиков.

Жёлтая карточка Смолова и вторая победа Мусаева

Программу субботних матчей завершала встреча между «Краснодаром» и «Арсеналом». Подопечные Мурада Мусаева воспользовались осечкой ЦСКА в прошлом туре и взобрались на третью строчку, которая даёт им право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Туляки также надеются завоевать путёвку в еврокубки. В настоящий момент они занимают шестое место в турнирной таблице, которое при условии победы «Спартака» в Кубке России, подарит им шанс сыграть в Лиге Европы.

Однако настоящей борьбы в этом матче не получилось. Краснодарцы подтвердили свой класс и не оставили сопернику шансов. Подопечные Мусаева трижды огорчили Михаила Левашова , причём забивали очень красивые мячи. Уже на четвёртой минуте Виктор Классон потрясающим ударом с лёта направил мяч под перекладину ворот «Арсенала». Спустя 19 минут своё имя на табло зажёг Сергей Петров , который отличился после передачи Фёдора Смолова. А в концовке встречи окончательный результат установил Рикардо Лаборде.

К сожалению, матч был омрачён судейским скандалом. В середине первого тайма Смолов ворвался в штрафную противника, но был сбит Анри Хагушем. Защитник шипами наступил форварду на ногу, однако арбитр Артём Чистяков расценил действия Фёдора как симуляцию и показал ему жёлтую карточку. Данный эпизод мог и не вызвать столь большого резонанса, однако это предупреждение оказалось для форварда четвёртым в сезоне. Таким образом, лучший бомбардир «Краснодара» будет вынужден пропустить важнейший матч 27-го тура против ЦСКА.

После матча Смолов был предельно раздосадован и выразил мнение, что Чистяков специально показал ему «горчичник», чтобы не допустить до игры с ЦСКА. Несмотря на абсурдность решения судьи, отменить его вряд ли возможно. Согласно регламенту РФПЛ, аннулировать можно только неправомерно показанные красные карточки, а также предупреждения, которые по ошибке были показаны не тому футболисту.

Скандал с карточками и поражение «Спартака»

Не менее важным событием 26-го тура стало открытие сразу двух стадионов, которые летом примут матчи чемпионата мира. В частности, «Урал» на отреставрированной «Екатеринбург-Арене» играл со «Спартаком». Практически полностью обновлённый стадион и серьёзный соперник сделали своё дело — на трибунах собрались почти 30 тысяч болельщиков, которые гнали хозяев вперёд.

«Спартак» жё провёл один из худших матчей за последнее время. Команда допускала огромное количество брака на своей половине поля и порой дарила мяч сопернику буквально на ровном месте. Так, в одном из игровых эпизодов незадолго до перерыва Илья Кутепов крайне неудачно вынес мяч из собственной штрафной, после чего Эрик Бикфалви первым оказался на отскоке и открыл счёт.

Во втором тайме «Урал» продолжал грамотно обороняться и действовать на контратаках, а действующий чемпион смог предложить сопернику лишь дальние неточные удары Квинси Промеса и высокие прыжки Зе Луиша . В одном из таких он нанёс серьёзное рассечение Роману Емельянову , которому в итоге потребовалось замена.

Вышедший вместо него на поле Андрей Егорычев тут же отдал голевую передачу на Отмана Эль-Кабира и чуть не стал причиной большого скандала. После финального свистка (к слову Промес в добавленное время всё же забил мяч престижа) поползли слухи, что «Спартак» намерен подать протест на исход матча из-за перебора жёлтых карточек у Егорычева. Андрей перешёл в «Урал» только этой зимой из «Носты» и успел получить в РФПЛ лишь один «горчичник». Однако ещё три футболист заработал в ПФЛ.

В РФПЛ разгоревшиеся было страсти погасили быстро, объяснив, что в данном случае карточки не суммируются, а если бы Егорычев действительно не имел права играть со «Спартаком», то его даже не получилось бы внести в протокол.

Теперь чемпионская гонка для красно-белых, похоже, завершена. После поражения в Екатеринбурге отрыв от лидирующего «Локомотива» вырос до пяти очков, при этом у железнодорожников остался матч в запасе.

Семак против бывшей команды и возвращение Фернандеса

Не сумел набрать три очка в отчётном туре и ЦСКА. Впрочем, можно было предположить, что армейцам не хватит сил на матч чемпионата после энергозатратной встречи с «Арсеналом» в Лиге Европы, тем более по ходу неё травму получил Алан Дзагоев . Зато в Уфе попали в стартовый состав восстановившиеся от повреждений Марио Фернандес и Понтус Вернблум. Правда в середине первого тайма гости чуть не остались в меньшинстве. Александр Головин после фола на нём со стороны Бояна Йокича не сдержался и ударил соперника ногой. Судья пожалел молодого футболиста и показал ему только жёлтую карточку.

А в конце первого тайма «Уфа» неожиданно вышла вперёд после точного удара Дмитрия Сысуева . ЦСКА отыгрался лишь за десять минут до конца, когда оставшийся перед воротами в одиночестве Ахмед Муса вложил в удар все имевшиеся у него силы и едва не порвал сетку ворот.

Таким образом, Сергею Семаку удалось притормозить команду, цвета которой он защищал на протяжении десяти лет и долгое время был в ней капитаном. ЦСКА же за одну неделю лишился всех шансов на чемпионство. Теперь армейцев ждёт изнуряющая борьба за третье место с «Краснодаром» и «Зенитом», при этом подопечным Виктора Гончаренко на финише предстоит встретиться и с той, и с другой командой.

Новый стадион в Ростове-на-Дону и первая победа Карпина

Открытие ещё одного стадиона к чемпионату мира состоялось в Ростове-на-Дону. Правда болельщиков пускали далеко не на все сектора, и арена оказалась заполнена всего на 30 процентов от общей вместимости. Но «Ростову» всё равно удалось их порадовать долгожданной победой. Команда не выигрывала с декабря прошлого года и ни разу не делала этого под руководством Валерия Карпина, но не взять три очка в матче с записным аутсайдером «СКА-Хабаровском» не имела права.