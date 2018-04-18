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«Локомотив» победит «Ахмат» в перенесённом матче РФПЛ, уверены эксперты
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«Локомотив» победит «Ахмат» в перенесённом матче РФПЛ, уверены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 23-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат», который состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Аналитики не считают «Ахмат» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 6.00. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.65, на ничью — за 3.60.
Поставить на победу красно-зелёных по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.60. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.20.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.15. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.62.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше данного значения котируется за 1.62.
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