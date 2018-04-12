Венгер: «Арсенал» должен играть очень быстро и агрессивно в матче с ЦСКА

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА.

«Сегодня нам очень важно правильно распорядиться своим преимуществом. Некоторые футбольные матчи на этой неделе получились очень необычными. Наверное, лучше всего выйти на поле с мыслью о том, что нужно побеждать. Мы должны быть ментально готовыми к такому футболу, играть очень быстро и агрессивно.

Это нормально, что мы выпускаем лидеров в Лиге Европы и немного бережём их в чемпионате Англии. «Арсенал» — в четвертьфинале, и у нас есть шанс выйти в полуфинал.

В Москве всё очень здорово, очень мирные люди, которые к нам очень доброжелательно относятся. Никакого напряжения здесь не почувствовал, и мы готовились к матчу в великолепных условиях», — сказал Венгер в эфире телеканала «Матч ТВ».