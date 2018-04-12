Кудашов: рад присоединиться к сборной России, к тому же скоро чемпионат мира

Известный тренер Алексей Кудашов прокомментировал тот факт, что он теперь будет работать в тренерском штабе сборной России.

«Очень рад присоединиться к штабу сборной, приложить усилия и знания на благо отечественного хоккея. Предложение стало неожиданным. Произошли какие-то изменения, я был одним из кандидатов.

Предложение — огромная честь и радость, к тому же скоро чемпионат мира. Это интересно, все трудятся с удвоенной энергией. Тем более, в команде много молодых, пять игроков — из моей бывшей команды.