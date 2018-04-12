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Кудашов: рад присоединиться к сборной России, к тому же скоро чемпионат мира
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Кудашов: рад присоединиться к сборной России, к тому же скоро чемпионат мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный тренер Алексей Кудашов прокомментировал тот факт, что он теперь будет работать в тренерском штабе сборной России.
«Очень рад присоединиться к штабу сборной, приложить усилия и знания на благо отечественного хоккея. Предложение стало неожиданным. Произошли какие-то изменения, я был одним из кандидатов.
Предложение — огромная честь и радость, к тому же скоро чемпионат мира. Это интересно, все трудятся с удвоенной энергией. Тем более, в команде много молодых, пять игроков — из моей бывшей команды.
Моя задача — найти контакт с игроками, с тренерами, я только вливаюсь в этот коллектив. Нужно быстро освоиться, времени мало. Попытаюсь добавить что-то новое, свои знания. Основная задача — побеждать», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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