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Кинэн: «Воробьев готов возглавить сборную РФ, он — отличный кандидат в СКА»
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Кинэн: «Воробьев готов возглавить сборную РФ, он — отличный кандидат в СКА» 

SPORT24.ru 1 час назад
Единственный в мире обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина в качестве главного тренера Майк Кинэн прокомментировал назанчение Ильи Воробьева исполняющим обязанности главного тренера сборной россии на ЧМ-2018. Кинэн и Воробьев вместе выиграли Кубок Гагарина с «Магниткой» в сезоне 2013/14.
«Думаю, Воробьев готов полноценно возглавить сборную. Он выигрывал Кубок Гагарина. У него — многолетняя поддержка в тренерской науке со стороны отца. Илья глубоко посвящен в тренерское мастерство и у него широкий опыт работы главным тренером в КХЛ и ассистентом в сборной. Все игроки ему известны и знают его требования — это его преимущество. Очевидно, что состав поменяется уже на чемпионате мира. Пора вступать в новый олимпийский цикл, ведь до Пекина — всего четыре года. Илья — отличный кандидат в СКА, его уважают игроки, победного опыта хватит», — сказал Кинэн.
Его слова приводит
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