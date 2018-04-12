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Геркус сравнил планы реконструкции «РЖД Арены» с подготовкой к полёту в космос
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Геркус сравнил планы реконструкции «РЖД Арены» с подготовкой к полёту в космос 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах реконструкции домашнего стадиона клуба «РЖД Арена».
«Друзья, в день космонавтики — немного о нашем будущем, о космических перспективах. Вместе с архитекторами нашей уютной «РЖД Арены» мы продолжаем постепенно продвигаться в вопросе реконструкции стадиона. Этот проект должен сделать наш дом максимально уютным и позволить болельщикам чувствовать себя комфортно внутри чаши 365 дней в году. Мы обследовали все конструкции арены, чтобы понимать, какие дополнительные нагрузки они могут выдержать. Сейчас выбираем окончательные варианты технических решений, которые и лягут в основу проекта. Потом нас ждёт разработка временных планов реконструкции, смет, финальное утверждение у акционеров и Совета директоров. Все это требует времени, усилий, но очень захватывает и вдохновляет. Точно так же, как дело жизни вдохновляло и великих покорителей космоса, которые, прежде чем осуществить мечту, долго и скрупулёзно готовились к полётам», — написал Геркус в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ильи Геркуса.
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