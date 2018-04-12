«Тренер» Данилы Козловского — крутая сказка про русский футбол. И это не главное

О потрясающе снятой игре, человеческой драме и трясине провинциального футбола — в нашей рецензии.

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Первое, что бросилось в глаза и по-настоящему улыбнуло: никаких заново изобретенных лиг, клубов, эмблем и стадионов. Все как в жизни: провинциальная, немного неотесанная ФНЛ, где новороссийский клуб «Метеор» барахтается из последних сил, находящаяся где-то в стратосфере премьер-лига, куда «Метеору» никак не пробиться, и Кубок России — отдушина для любой региональной команды. И рубятся там «Авангарды», «Факелы», «Тамбовы» и «Шинники», о которых мы знаем не понаслышке.

Еще до пресс-показа Данила Козловский , одновременно главный актер, а также режиссер и продюсер картины, заявил, что футбол ранее никто так качественно не снимал. В мире. Три части «Гола», «Костолом», «Проклятый „Юнайтед“ и даже „Убойный футбол“ — забудьте все это. Правда. Ибо увидев передовое качество монтажа, одновременную съемку с трех-четырех камер, весьма долгие для жанра сцены без склеек (так даже Nike с Adidas не могут!) и ни капли компьютерной графики, вы сильно удивитесь.

Козловский после показа признался, что некоторые сцены (моменты с попаданием мяча в перекладину или штангу) переснимали более 30 раз. Не потому что футболист не мог попасть в нужную точку, а потому что траектория мяча, передвижения игроков — все это должно было сойтись воедино, чтобы зритель поверил, что смотрит реальный футбол, а не симулятор. И это не говоря уже о земных вещах типа реальных стадионов »Спартака» и «Краснодара», фигурирования этих и других, подчеркну, реальных клубов в фильме.

Непосредственно игра в картине особенно хороша. Недаром все актеры либо в детстве или юности занимались футболом, либо совсем недавно пылили на полях РФПЛ, как братья Гатаговы или Дмитрий Сычев . Во все это, по Станиславскому, верилось. А уж когда в одной из стадий «Метеор» Столешникова встретился с реальным «Тамбовом» против его настоящих игроков— так вообще фильм от ФНЛ ничем не отличишь! Хотя нет, первую лигу нам показывают иначе: безобразнее, скучнее и не менее виртуозно.

КИНО О НАШЕЙ ЖИЗНИ

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«Тренер» — кино не только про футбол. Даже в большей степени не про него. Поддеты и выковыряны важные составляющие российского общества: коррупция, кумовство, халатность, неуважение к старшим и самоуверенность. Главный посыл читается весьма легко, но напрягать извилины где-то глубоко в коре головного мозга порой все-таки приходилось. А если вам приходится думать во время просмотра современного российского кино, значит съемочная группа заслужила не меньше 6,5 из 10 на «Кинопоиске». Так вернемся к посылу, который прост: пахать надо, верить в себя, делать этот мир и эту страну чуточку лучше, добиваясь результата во что бы то ни стало. Даже если ты в поле один.

Дениса Казанского и Операторская работа, саундтрек, монтаж, цветокоррекция, диалоги — все дико качественно и почти нигде не фальшивит. Опять же, потому что по-настоящему. Фанаты похожи на фанатов, их кричалки — те же самые, что они скандируют каждые выходные. Футболисты двигаются как футболисты, нет ощущения, что эти люди надели бутсы в впервые и коряво лупят по мячу при любой ситуации. Комментаторов даже реальных подтянули — Константина Генича , Нобеля Арустамяна, Дмитрия Шнякина Тимура Журавеля — их реплики не выглядят броско, а вполне органично наслаиваются на происходящее. Экипировка команд, мячи, клубные автобусы — все идентично и не имеет расхождений с реальностью. Никаких вымыслов, только правда. Даже подкуп судей организовали! Натурпродукт!

Любовная линия… Да что о ней говорить, без нее, как говорится, нафиг надо, а с ней пусть будет. Она, как и конфликт отцов и детей, не выпирает нутром поверх основной идеи, не режет глаз и не лупит по ушам. То же самое можно сказать и о проблемегосфинансирования провинциального спорта и поддержке со стороны частных инвесторов.

СКАЗОЧНЫЙ СЮЖЕТ

Он немного выбивается из общеположительного впечатления. Если коротко и без спойлеров, то лидер и звезда «Спартака» 34-летний Игорь Столешников не забивает решающий пенальти в составе сборной России в матче против Румынии, после чего наши пролетают мимо финальной стадии ЧМ, а Столешников после вспышки гнева –мимо звания народного любимца и одного из лучших футболистов поколения. Спустя два года Игорь становится тренером и возглавляет новороссийский «Метер», с которым старается пробраться в РФПЛ, попутно с разной степенью сложности просачиваясь в Кубке России все дальше и дальше.

Параллельно восхождению крошечного клуба в команде не обходится без конфликтов. Приятно, что в итоге все они разруливаются. Еще приятнее, что не сами собой, а вполне логично. То есть сюжет не провисает, что весьма часто случается в отечественном кино. В финале Кубка России «Метеор» встречается со «Спартаком», комментаторы сравнивают команду с феноменом «Лестера» Клаудио Раньери. Матч по накалу — не хуже только что прошедшей мясорубки «Реала» и «Юве» (1:3). В общем, смотрите: договаривались же, что без спойлеров.

Триумф скромной команды под руководством молодого тренера при поддержке люто крутых фанатов — это прекрасная сказка о русском футболе. Ведь нам таких историй поистине не хватает. И еще долго не будет хватать. Но, опять-таки возвращаясь к началу, эта сказка уложена в красивую коробку современных технологий и действительно прорывного метода съемки, а также обернута настоящим, честным и ни разу не фейковым футболом вперемешку со всей его сложностью развития в России.

«Тренер» стартует в кинотеатрах страны 19 апреля. Сходите. Вы не пожалеете. Возможно, в России сняли еще одно большое кино, за которое не будет стыдно. Возможно потому что в основе сюжета нет реальной истории.