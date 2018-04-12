Ещё
Мачт ЦСКА с лондонским «Арсеналом» стартовал на московской «ВЭБ Арене»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мачт ЦСКА с лондонским «Арсеналом» стартовал на московской «ВЭБ Арене» 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Эта встреча двух команд станет четвертой: ранее обе команды по одному разу выиграли друг у друга, а один матч закончили ничьей.
На московском стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА принимает «Арсенал». Это ответный матч после проигрыша москвичей в Лондоне 5 апреля.
В стартовом составе ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.
Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.
Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
Перед матчем команда размялась на домашнем поле. Ждем достойной и захватывающей игры.
Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
ПО ТЕМЕ
ЦСКА против лондонского «Арсенала»: букмекеры оценили шансы армейцев на победу
Не поймали ритм: столичный ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы
Вечерняя Москва: последние новости
Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург» протестируют в апреле И снова победа! Студент московского колледжа завоевал первое место на всероссийской олимпиаде «Синтоловый качок» вызвал на бой «чеченского халка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США54
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд249
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение