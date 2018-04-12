Мачт ЦСКА с лондонским «Арсеналом» стартовал на московской «ВЭБ Арене»

Эта встреча двух команд станет четвертой: ранее обе команды по одному разу выиграли друг у друга, а один матч закончили ничьей.

На московском стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА принимает «Арсенал». Это ответный матч после проигрыша москвичей в Лондоне 5 апреля.

В стартовом составе ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.

Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.

Перед матчем команда размялась на домашнем поле. Ждем достойной и захватывающей игры.

Наш состав на #ЦСКААрсенал Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/8h4GkcsAiR

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.

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