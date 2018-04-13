Нападающий ЦСКА Витиньо — о матче ЦСКА — «Арсенал» — 2:2 на «ВЭБ Арене»

Витиньо — о сильнейшей стороне «Арсенала», рекорде «ВЭБ Арены», штрафных Головина и своём игровом времени.

Нападающий ЦСКА подробно рассказал о матче против «Арсенала», в котором «армейцы» почти сотворили чудо.

— При счёте 2:0 у нас были шансы забить третий мяч, но не удалось. Хотя даже так мы показали, что сильны на фоне такого соперника, как «Арсенал». Сегодня ЦСКА заслужил похвалу.

— Невероятные полуфиналы Лиги чемпионов в исполнении «Ромы» и «Ювентуса» убедили, что три мяча всегда можно отыграть? — Футбол так любят именно за непредсказуемость. Я смотрел встречу «Реал» — «Ювентус». Мы также искали шансы, чтобы перевернуть игру. — О чём вас просил Гончаренко, выпуская на поле? — Я вышел на поле в качестве третьего нападающего, заняв место справа. Старался помогать Чалову, держать фланг и иногда уходил в центр. Это важно, потому что именно там «Арсенал» опаснее всего. — Когда Дзагоев получил травму, понимали, что выпустят именно вас? — Видимо, вариантов было два: я или Миланов. Тренер выбрал меня и я делал всё, что мог ради команды. Что именно с Дзагоевым, я пока не знаю. Завтра пройдёт тесты — станет понятно. — ЦСКА тяжело с такой короткой скамейкой? — Мы верим друг в друга. Наша молодёжь уже давно с нами, знает требования и что нужно делать.

— На стадионе «ВЭБ Арене» был установлен рекорд — 29 284 зрителя. — Спасибо фанатам, это была фантастическая поддержка. Они с первых минут гнали нас и мы, чувствуя их вибрацию, шли вперёд. С каждым опасным моментом у ворот «Арсенала» эмоции от трибун усиливались — это нам придавало сил. Мы действовали еще агрессивнее. — Болельщики ЦСКА сделали мощный перфоманс перед матчем. Поняли, что было написано на трибунах? — Я видел, но не всё понял. С одной стороны было название нашего клуба, а что было на центральной трибуне — не знаю.

— Это был матч уровня Лиги чемпионов? — Мне кажется, что оба турнира — топ. Вы видите сами, какой и там, и там уровень конкуренции. Мы в какой-то момент были действительно близки к 3:0.

— Головин едва снова не забил со штрафного. — Для меня он — один из лучших игроков в России. При такой игре его авторитет постоянно растет. Головин важный игрок для ЦСКА и всего чемпионата.

— Есть мнение, что ему надо оставлять все штрафные. Как в ЦСКА это оговорено? — У нас хватает футболистов, которые могут исполнить. Среди них: он, я, Натхо. Мы оставляем друг другу право пробить. У Головина сейчас отличный период — лучше, чем у нас. После гола в Лондоне, он ещё больше уверен в себе.

— Сегодня вы снова появились на поле не с первых минут. Насколько это вас напрягает? — Кажется, в этом сезоне я не появлялся на поле только в одном кубковом матче. Во всех остальных встречах, я играл с самого начала, либо выходил со скамейки. Остаюсь лучшим бомбардиром команды в РФПЛ. Тренер решает когда и кому играть. Я чувствую себя отлично в ЦСКА во всех отношениях: физически, тактически, ментально. Моей семье тоже нравится в Москве. Всё под контролем. Не на что жаловаться. Горжусь клубом и партнёрами по команде. — Насколько вы были скованы задачей на этот матч? — Я адаптируюсь, у меня есть свобода действий. Это вопрос психологии. Я достаточно раскрепощён в ЦСКА. — В этом сезоне «армейцы» дальше всех из россиян продвинулись в еврокубках. — Никто не верил, что мы дойдём до 1/4 финала! Говорили, что от «Лиона» мы точно вылетим. — Вы взяли майку Озила? — Нет.

— Почему? — Я с ним поменялся ещё в Лондоне.