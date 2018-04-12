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Жерар Галлан: Флери в матче с «Лос-Анджелесом» со своей работой справился превосходно
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Жерар Галлан: Флери в матче с «Лос-Анджелесом» со своей работой справился превосходно 

Советский спорт 46 минут назад
— Марк-Андре — прекрасный вратарь, и все из нас это знают. Он — наша звезда в каждом матче. И вот еще одна игра, которая Флери удалась. При этом, что мы открывали серию у себя дома, это была важнейшая игра. И вы можете представить, какое давление падает на человека. Но наш голкипер со своей работой справился превосходно, — передает слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в этой встречи голкипер «Голден Найтс» отразил 30 бросков по своим воротам. Второй матч серии состоится на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в субботу, 14 апреля, в 05:00 по московскому времени.
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