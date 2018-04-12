«Единая Россия» проведет праймериз по открытой модели во всех регионах

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. "Единая Россия" будет во всех регионах проводить предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы (так называемые праймериз) по открытой модели. Участие в нем обязательно для всех кандидатов. Это решение утвердили в четверг на заседании президиума генсовета партии.

Как пояснил журналистам источник в партии, например, экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев , возглавляющий Совет народных депутатов региона, для участия в сентябрьской избирательной кампании должен будет успешно пройти через предварительное голосование.

Модели голосования

Ранее в четверг на заседании президиума генсовета, где обсуждалось проведение предварительного голосования, представители ряда регионов предложили в порядке исключения провести его не по принятой в партии открытой модели, когда любой желающий может проголосовать за участников праймериз, а по так называемой третьей модели, предполагающей список выборщиков. Среди таких регионов оказались Северная Осетия, Якутия, Белгородская и Кемеровская области.

В частности, за такую схему выступил секретарь кемеровского регионального отделения Алексей Синицын , по мнению которого, траурные события, которые происходят в области в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», будут наслаиваться на голосование, в связи с чем целесообразно провести праймериз по третьей модели.

Однако президиум выступил против этой инициативы.

"Ряд региональных отделений партии выразили желание отклониться от базовой модели предварительного голосования", — отметил секретарь генсовета Андрей Турчак , напомнив, что «возможность таких отклонений в обязательном порядке согласовывается с президиумом генсовета». «Хочу сказать, что впредь мы подобные просьбы, наверное, даже не будем выносить на президиум, а сразу отправлять отрицательные ответы», — заявил он.

Выборы в Кемерове

Как пояснил журналистам партийный источник, по этому вопросу «принято окончательное решение: процедура предварительного голосования везде пройдет по открытой модели, никакого составления списка под сукном, с которым выступит региональное отделение, не будет». Исключение, по его словам, будет сделано лишь для Якутии, что связано с объективными причинами, обусловленными протяженностью ее территории и характером расселения на ней.

Иными словами, пояснил источник, перед выборами в Кемеровской области «Единая Россия» проведет праймериз по открытой модели, которая обеспечит конкуренцию и «позволит сформировать действенный орган законодательной власти».

По словам источника, если Тулеев решит принять участие в сентябрьских выборах законодательного органа власти Кемеровской области, он должен будет «пойти на праймериз и победить на равных условиях с любым другим участником, необязательно членом партии».

ЛДПР. Выборы в облсовет Кемеровской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Последний раз жители региона выбирали законодателей в кузбасский парламент в 2013 году, тогда Тулеев возглавил список кандидатов от регионального отделения «Единой России». В настоящее время из 46 депутатских мандатов 44 — у «Единой России», по одному — у "Справедливой России"

10 апреля председателем текущего созыва облсовета был избран Тулеев, досрочно сложивший полномочия главы региона, которым руководил с 1997 года. Это произошло после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Президент РФ Владимир Путин принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице— губернатора Сергея Цивилева

Праймериз «Единой России»

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет. В том числе через процедуру праймериз отобрали кандидатов партии как по федеральному списку, так и по одномандатным округам на выборы в Госдуму , прошедшие в сентябре 2016 года. По итогам думской кампании единороссы получили в нижней палате парламента 343 мандата из 450.

Новшеством 2016 года было проведение голосования полностью по открытой модели, подразумевающей возможность участия в нем любого избирателя. До этого единороссы использовали и так называемую закрытую модель, когда голосование по кандидатурам проходило внутри партийных структур. По открытой модели проходило предварительное голосование перед региональными выборами прошлого года. Однако на праймериз, на которых отбирались кандидаты на местные выборы, использовались разные модели — как открытая, так и закрытая, а также модель смешанного типа.

Для проведения предварительного голосования единороссы организуют счетные комиссии, их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, оплачиваются партией. Принять участие в предварительном голосовании по открытой модели может любой член партии или беспартийный, однако к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие в дебатах.

Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.

Как сообщил ранее Турчак, на праймериз опробуют процедуру дистанционного голосования, воспользоваться ею смогут сторонники партии, включенные в ее мобилизационную базу. Он пояснял, что в ходе президентской кампании, в которой «Единая Россия» поддержала действующего главу государства Владимира Путина, баллотировавшегося в порядке самовыдвижения, «партии удалось сформировать уникальную базу сторонников», насчитывающую порядка 11 млн человек. Каждый из них, по словам секретаря генсовета, на предварительном голосовании «будет иметь возможность определить своего кандидата, не приходя на счетный участок».

Единый день предварительного голосования пройдет в этом году 3 июня в 49 регионах РФ, 2 апреля начался прием заявлений для участия в нем. На предварительном голосовании, в частности, будут отбираться кандидаты партии на выборы в региональные законодательные собрания, представительные органы власти административных центров субъектов РФ.