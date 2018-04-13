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«Бавария» объявила имя нового главного тренера клуба
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«Бавария» объявила имя нового главного тренера клуба 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Хорватский специалист Нико Ковач возглавит мюнхенскую «Баварию» после окончания нынешнего сезона, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт немецкой команды, Ковач вступит в должность 1 июля 2018 года. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.
На данный момент, мюнхенце возглавляет Юпп Хайнкес. 72-летний немец неоднократно заявлял о том, что не собирается продолжать тренерскую деятельность после окончания сезона. Под руководством специалиста «Бавария» досрочно стала чемпионом первенства страны.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель собирается работать в мюнхенской «Баварии».
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