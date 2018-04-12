Источник: «Новым главным тренером „Баварии“ станет Нико Ковач»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач возглавит «Баварию» по окончании сезона. Об этом сообщает Bild.

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкесс, скорее всего, покинет занимаемую должность этим летом. Освободившийся пост, по информации источника, боссы мюнхенского клуба доверят 46-летнему Ковачу, который в текущем сезоне борется с «Айнтрахтом» за попадание в зону Лиги чемпионов. За 5 туров до конца клуб из Франкфурта на 2 очка отстает от идущего четвертым в турнирной таблице Бундеслиги «Байера». По слухам, «Бавария» сделает официальное заявление о грядущем сотрудничестве с хорватским специалистом уже в конце апреля.

Ковач в бытность футболистом выступал в составе «Баварии» в период с 2001 по 2003 годы, проведя за мюнхенцев 34 матча и забив в них 3 мяча.