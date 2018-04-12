Карвальял: Моуринью — лучший португальский тренер

«Тренеры из Португалии едят много пирожных, из-за это мы очень милые и нас любят во всём мире. Португальцы — очень хорошие тренеры. Моуринью — самый лучший, он выиграл много трофеев», — сказал Карвальял на пресс-конференции.

Карлуш возглавил «Суонси» в 2017 году. Ранее он работал в «Шеффилд Уэнсдей», а также тренировал разные клубы в Португалии, Греции и Турции.