Наставник «Суонси Сити» Карлуш Карвальял рассказал о любви португальских тренеров к пирожным и поделился мнением о Жозе Моуринью, который возглавляет «Манчестер Юнайтед».
«Тренеры из Португалии едят много пирожных, из-за это мы очень милые и нас любят во всём мире. Португальцы — очень хорошие тренеры. Моуринью — самый лучший, он выиграл много трофеев», — сказал Карвальял на пресс-конференции.
Карлуш возглавил «Суонси» в 2017 году. Ранее он работал в «Шеффилд Уэнсдей», а также тренировал разные клубы в Португалии, Греции и Турции.