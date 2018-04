Китаец ограбил женщину возле банкомата

В Китае мужчина ограбил женщину, снимавшую наличные деньги через банкомат. Мужчина стоял в очереди возле нескольких банковских терминалов. Когда клиентка банка сняла сумму, равную 800 долларам США, злоумышленник выхватил купюры и пустился наутек. О произошедшем 3 апреля в городе Джиань рассказала телекомпания CGTN.

Пострадавшая попыталась догнать грабителя, но спустя момент решила обратиться за помощью к сотрудникам финансовой организации. Менеджер заведения догнал нарушителя закона, после чего вызвал полицию.

#ICYMI Brazen thief snatches cash from woman at ATM machine in east #China https://t.co/VnjQGHq1yu pic.twitter.com/vksTpH22er

— CGTN (@CGTNOfficial) April 12, 2018

Момент, когда мужчина завладел суммой в 5000 юаней, удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. В настоящий момент сотрудники правопорядка проводят расследование случившегося.

Сегодня мы сообщили о другом ограблении. В Орехово-Борисово

Северном неизвестный избил

42-летнего

мужчину и похитил у него миллион рублей.