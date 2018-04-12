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Китаец ограбил женщину возле банкомата
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Китаец ограбил женщину возле банкомата 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Китае мужчина ограбил женщину, снимавшую наличные деньги через банкомат. Мужчина стоял в очереди возле нескольких банковских терминалов. Когда клиентка банка сняла сумму, равную 800 долларам США, злоумышленник выхватил купюры и пустился наутек. О произошедшем 3 апреля в городе Джиань рассказала телекомпания CGTN.
Пострадавшая попыталась догнать грабителя, но спустя момент решила обратиться за помощью к сотрудникам финансовой организации. Менеджер заведения догнал нарушителя закона, после чего вызвал полицию.
#ICYMI Brazen thief snatches cash from woman at ATM machine in east #China https://t.co/VnjQGHq1yu pic.twitter.com/vksTpH22er
— CGTN (@CGTNOfficial) April 12, 2018
Момент, когда мужчина завладел суммой в 5000 юаней, удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. В настоящий момент сотрудники правопорядка проводят расследование случившегося.
Сегодня мы сообщили о другом ограблении. В  Орехово-Борисово
Северном неизвестный избил
42-летнего
мужчину и похитил у него миллион рублей.
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